Zach Budish jatkaa Jukureissa

Mikkelin Jukurien amerikkalaishyökkääjä Zach Budish jatkaa mikkeliläisseurassa. Elokuussa Jukureihin liittyneen Budishin 1+1 -mallisessa sopimuksessa oli alunperin 11 ottelun mittainen koeaika.

Koeaika vaihtui kuitenkin pysyvään sopimukseen jo yhdeksän ottelun jälkeen. ”Budi” naulasi yhdeksään peliin napakat seitsemän tehopistettä ja otti paikkansa Jukurien tuloksentekoyksikössä.

– Tuntuu mahtavalta! Vielä vähän aikaa sitten en tiennyt Mikkelistä mitään, mutta alkukauden aikana kaupunki on ehtinyt tehdä minuun lähtemättömän vaikutuksen. Ihmiset ovat ystävällisiä, joukkuekaverit fantastisia ja peli kulkee. Voisiko jääkiekkoilija pyytää enempää, Budish myhäilee.

Pisteiden lisäksi Budish on erottunut kaukalossa taistelustaan ja fyysisyydestään. Tästä tuoreimpana esimerkkinä 25-vuotiaan laitahyökkääjän kavennusmaali Jyväskylän JYPiä vastaan viime lauantaina. Budishin tehotilaston lukema +7 on puolestaan koko Liigan kärkipäätä – ja ulkomaalaispelaajista paras.

– Tässä joukkuehengessä on ollut ainutlaatuista olla mukana. Me uskomme omaan tarinaamme ja etenemme tiiviinä ryhmänä kohti seuraavia haasteita. Tuntuu, että Jukurit on tuonut Liigaan täysin oman juttunsa. Tämä pätee myös kaukalon ulkopuoliseen toimintaan, Budish jatkaa.

Jukurien päävalmentaja Risto Dufvan mukaan Budish on täyttänyt häneen kohdistetut odotukset.

– Budish kuuluu tähän tarinaan todellisena viikinkinä ja ansaitsee paikkansa suuressa Viikinkiheimossa. Kyllähän jokainen näkee, että hänessä virtaa selkeästi pohjoisamerikkalainen viikingin veri. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, kun sopimusasiat ovat kunnossa, Dufva linjaa.