Yhteistä vesikivaa kummeille ja kummilapsille

Viihdeuimala Rantakeitaassa järjestetään kevään aikana kummien ja kummilasten yhteisiä vesipeuhuupäiviä. Ajatus kummien ja kummilasten yhteisestä tekemisestä on herännyt useaan otteeseen uinninvalvojien ja uimaopettajien keskuudessa.

Uinninopetuksessa törmätään jatkuvasti lapsiin, joilla on pitkä tauko uintikertojen välillä. Syynä voi olla se, etteivät omat vanhemmat syystä tai toisesta halua tulla uimaan tai heillä ei ole varaa käyttää lapsiaan uimahallissa.

Näin ollen lasten ainoat uintikerrat saattavat olla koulun uinninopetuksen yhteydessä, mikä ei edistä lasten vesitaitojen karttumista.

– Lasten lisäksi haluamme nostaa esiin ikäihmiset, joille kynnys uimahalliin tuloon yksin saattaa olla korkea. Kenties aikuinen kummilapsi voisi tuoda tempauksen innoittamana oman kummitätinsä tai -setänsä uimaan, vinkkaa uinninvalvoja ja uimaopettaja Anna-Mari Paajanen.

Ensimmäinen Kummin kanssa uimaan -teemapäivä on perjantaina 27. tammikuuta. Tuolloin yleisöuinnin aikana (kello 13–20) on isossa altaassa erilaisia vesipelastamiseen ja pelastautumiseen liittyviä tehtäviä. Lämpimältä puolelta saa puolestaan ideoita vesijumppaan ja opetusaltaassa on erilaisia tehtävärasteja, kuten laululeikkejä kello 17.30 ja 18.30. Lisäksi isossa altaassa on vesijumppa kello 19.30, jonne voi osallistua jokainen uimataitoinen.

– Muut kummiuintikerrat ovat: 24.2., 31.3., 28.4. ja 26.5. Kaikkien päivien teemana on yhdessä tekeminen ja kokeminen. Joka kerralla annetaan altaalla vinkkejä kaikenikäisille yhteisiin vesihetkiin. Tapahtuman järjestyksessä ovat mukana Mikkelin kaupunki, Rantakeidas, Keidas Cafe sekä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta.