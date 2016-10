GalleriArissa on esillä hyväntekeväisyysnäyttely. Eteläafrikkalaiset taiteilijat Fikile Mqhayi ja Gerald Tabata kuvaavat töissään kapakupunkilaisten ihmisten arkea.

– Totuus on tarua ihmeellisempää, sanoo Tabata.

– Tarinoita on yhtä monta kuin on ihmisiäkin.

Mqhayi ja Tabata ovat tunteneet toisensa jo lapsista.

– Olemme ”saman kylän poikia” ja aloitimme taiteen tekemisen jo nuorina, kertoo Mqhayi.

Mikkeliläinen taidekeräilijä Juhani Palonen törmäsi talvehtimispaikassaan Kapkaupungissa Fikile Mqhayin tauluun ja innostui siitä.

– Tapasin Fikilen ja hankin useampia hänen töitään kokoelmiini, kertoo Palonen.

– Juhani esitteli kokoelmansa minulle ja minä kerroin ylijohtaja Elli Aaltosen kanssa suunnitelleeni hyväntekeväisyysnäyttelyä, kertoo galleristi Ari hänninen.

– Fikilen ja Geraldin työt olivat kuin nenä naamaan tapahtumaa ajatellen.

Hyväntekeväisyysnäyttelyn tuotto suunnataan lyhentämättömänä kapkaupunkilaiselle orpokodille.

– Suoraan ei raha vaihda omistajaa, vaan menen kysymään, mistä siellä on puute ja sitten ostamme tarvittavat tarvikkeet, sanoo Palonen.

Tauluja viikonloppuna avatussa näyttelyssä on yhteensä kolmisenkymmentä. Osa on jo myyty, mutta muutama helmi on vielä jäljellä.

Ja vaikka ei olisikaan ostoaikeissa, kannattaa näyttely ehdottomasti käydä katsomassa. Miesten töitä katsoessaan pääsee osaksi ehdottoman aitoa eteläafrikkalaista arkea.

Xhosa–kapkaupunkilaisia GalleriArissa (Kasarminkatu 3) lokakuun ajan. Avoinna ti–pe klo 10–17, la klo 10–13.