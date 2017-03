Vuoden nuorisoseura on Ristiinan nuorisoseura ja Tuuva Teatteri

Suomen Nuorisoseurat on nimennyt Vuoden Nuorisoseuraksi 2017 Ristiinan nuorisoseuran. Kunnianosoitus on korkein, jonka seura voi nuorisoseuraliikkeessä saada. Tittelistä kisasi neljä erittäin aktiivista ja laadukasta seuraa. Tunnustuksen saajaksi valittu yli satavuotias Ristiinan nuorisoseura vakuutti hallituksen toiminnan kehittämisellä ja yhteistyöllä. Tunnustus myönnettiin Nuorisoseurapäivän juhlassa 26.3. Rovaniemellä.

– Olemme mykistyneitä valinnasta vuoden nuorisoseuraksi, iloitsee Ristiinan nuorisoseuran puheenjohtaja Tanja Puustinen-Kiljunen.

– Seuramme on uutterasti kehittänyt toimintaa eteenpäin, ja nyt toimintamme on huomattu valtakunnallisesti. Suomen Vuoden Nuorisoseura 2017 on tunnustus, joka seurassamme arvotetaan todella korkealla. Työmme on huomattu ja haluamme jatkossakin viitoittaa tietä nuorisoseuratoiminnalle, jossa yhdessätekeminen ja yhteisöllisyys nostavat päätään entistä vahvemmin.

– Vuoden nuorisoseuran valinta oli vaikea, kommentoi Suomen Nuorisoseurojen hallituksen puheenjohtaja Ragni Reichardt.

– Ristiinan nuorisoseura on kuitenkin onnistunut monessa. Se on pystynyt käynnistämään lapsille harrastustoimintaa ja tekemään seurarajat ylittävää yhteistyötä. Seuralla on suuri halu tarjota toimintaa kaikille halukkaille omalla paikkakunnallaan rikastuttaen Ristiinan alueen kulttuuritarjontaa.

Ristiinan nuorisoseuran Tuuva Teatteri tekee joka vuosi kesäteatteriesityksen Linnankorvan teatteriin ja on ollut aktiivisesti mukana uusimassa teatterin tiloja. Lisäksi vuonna 2016 oli yksi aikuisten talvinäytelmä ja yksi lastennäytelmä. Etelä-Savon Tekemisen riemua -hankkeen aikana seurassa käynnistyi lasten ja nuorten teatterikerhotoiminta, jota on jatkettu hankkeen päätyttyä.

Tänä vuonna, Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi, yhdistävät Ristiinan, Pertunmaan ja Suomenniemen Nuorisoseurat voimansa ja valmistavat Linnankorvan kesäteatteriin Tukkijoella-esityksen. Yhteisprojektia johtaa Ristiinan Nuorisoseura.

Vuoden nuorisoseura valitaan toiminnan laadun ja laajuuden perusteella kiinnittäen huomiota erityisesti lapsiin ja nuoriin. Toiminnassa on näyttävä Nuorisoseurojen arvot osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. Seuran merkittävyys omalla alueella ja innovatiivisuus otetaan myös huomioon päätöstä tehdessä.

Suomen Nuorisoseurojen hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marian päivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa. Nuorisoseurapäivän pääjuhlan järjestää edellisenä vuonna valittu Vuoden Nuorisoseura eli tänä vuonna Sirkus Taika-Aika Rovaniemeltä.