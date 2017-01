Vuoden Avaus Galleri Arissa

Elisa Serafian värikylläisiä töitä rakkaudesta

Järjestyksessä toinen Vuoden avaus on nyt meneillään Galleri Arissa.

– Tarkoitus ei ole, että pelkästään nuoria kykyjä nostetaan esiin, vaan luova hulluus ehkä enemmänkin ollut ohjenuorana, kertoo galleristi Ari Hänninen.

– Toivon, että vuosittain löytyisi erilaisia taiteilijoita erilaisine taidesuuntineen. Pyrimme tekemään Vuoden avauksesta aina paremman ja paremman.

Vuoden avaus on Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelujen ja GalleriArin yhteistyö, jossa nostetaan esiin vuoden avaukseksi nimeämä taiteen tekijän näyttely.

Tämän vuoden Vuoden avaus, Elisa Serafia opiskelee tällä hetkellä kuvataiteilijaksi Snellman-korkeakoulussa.

– Olin täällä katsomassa Kaija Juurikkalan ja Manuela Boscon näyttelyä ja nykäisin samalla Aria hihasta: Miten tänne pääsee?, kertoo Elisa Serafia.

– Näytin myös kuvia töistäni ja Ari sanoi, että haepa mukaan. Siitä rullat lähtivät pyörimään.

– Viime vuonna meillä oli Repin-Instituutin opiskelija Noora Paasonen, ja halusin jotain täysin erilaista – tajunnan räjäyttävää ja värikästä, kertoo Ari Hänninen.

– Ensi vuonna linja tulee olemaan taas jotain aivan uutta. Mietin jopa, että ehkä kaksi tai kolmekin taiteilijaa voisi mahtua tänne kerralla. Näyttelyhuoneita on kolme kappaletta, ja

äkkiseltään niiden kaikkien täyttäminen saattaa olla erittäinkin haasteellista taiteilijalle.

Elisa Serafia on syntynyt Kotkassa, mutta viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Mikkelissä.

– Kantavana teemana näyttelyssä ja töissäni näyttäytyy rakkauden ja rakastamisen eri vaiheet ja puolet, taiteilija kuvailee.

– Puolet vuodesta olin oikea käsi hajalla, maalasin hallitsemattomalla vasemmalla, jonka sanotaan olevan yhteydessä sydämeen ja tiedostamattomaan. Olen jättänyt perinteiset pensselit lähes kokonaan ja maalaan paistinlastoilla, räteillä, mitä nyt käteen sattuu.

Nuori taiteilija kertoo työskentelevänsä usein jopa suihkussa.

– Saan valutettua vettä sotkematta paikkoja muuten, hän virnistää.

– Kesäisin työskentelen luonnossa, järven rannalla.

– On suuri onni päästä jakamaan nämä voimakuvat ja sieluntilat mitä vuoden aikana on syntynyt.

Vuoden avaus – Elisa Serafia GalleriArissa tammikuun ajan. Galleria avoinna ti-pe klo 10–17 ja la klo 10–13.