Vuoden 2016 Kansainvälinen mikkeliläinen on Suomen Punainen Risti/Suonsaaren vastaanottokeskus.

Musta Barbaari kertoi suvaitsevaisuuden merkityksestä

Suomen Punainen Risti/Suonsaaren vastaanottokeskus sai ensimmäisen Kansainvälinen mikkeliläinen –tunnustuksen International Mikkeli Day IMD-tapahtumassa

Tunnustus annettiin, koska saaja on edistänyt kansainvälisyyttä Mikkelin seudulla, edistänyt pohjoismaisia arvoja kuten yhdenvertaisuutta, edistänyt taloudellista hyvinvointia lisäämällä työpaikkoja ja verotuloja sekä vähentänyt rasismia ja syrjintää hyvillä teoilla ja omalla esimerkillään.

Tunnustus myönnettiin ensimmäistä kertaa ja valinnan teki International Mikkeli Day -toimikunta, johon kuuluu Mikkelin kaupungin, Kansainvälinen Mikkeli ry:n sekä alueen toisen- ja korkea-asteen oppilaitosten edustajia.

– Katson perheiden hyvinvointia lasten kautta. Erityiskiitos pitää sanoa Mikkelin sivistystoimen yksiköille, kouluille ja esikouluille, jotka ottivat vastaanottokeskuksen toiminnan alussa äärimmäisen positiivisen otteen ja lapset saatiin kahdessa viikossa kouluun. Lasten kautta perheet ovat oppineet todella paljon suomalaisuudesta ja pohjoismaalaisuudesta, kertoo Suonsaaren vastaanottokeskuksen johtaja Heikki Väätämöinen.

– Lapsetkin puhuvat leikeissään eri kieliryhmien välillä suomea.

– Olen käyttänyt näistä asioista puhuessa vertauksena nelihenkistä perhettä, jossa on alle 3-vuotiaat lapset. Jos se perhe pakkaa elämänsä kahteen matkalaukkuun ja reppuun, ja tulee tänne, niin kyllä meidän tavoite on tarjota heille turvallinen ympäristö odottaa päätöstä heidän tulevaisuudestaan.

– Uskon, että suurin osa katsoo pakolaisasiaa neutraalisti ja on sitä mieltä, että toista ihmistä pitää auttaa.

IMD-päivä oli järjestyksessään viides.

Tapahtuman yksi päätähtiä oli rap-artisti Musta Barbaari eli James Nikander. Hän on aktiivinen suvaitsevaisuustyöntekijä. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa hän postaa viestejä erilaisuudesta ja sen hyväksymisestä sekä arvostamisesta.

– Toivon, että mahdollisimman moni nuori saa hyvien arvojen avaimet elämäänsä vanhempien tai opetuksen kautta. Ja he, jotka eivät saa, toivottavasti törmäävät hyviin kansainvälisiin tyyppeihin ja pystyvät sitä kautta luomaan oman mielipiteensä.

Päivän muussa ohjelmassa oli monipuolinen kattaus monikulttuurista ohjelmaa tanssista ja musiikista sirkukseen sekä kansainvälisestä nuorisotutkimuksesta vaihto-kokemuksiin ja kieliopintoihin. Paikalla pystyi myös maistelemaan eksoottisia makuja sekä katselemaan eri maiden kansallispukuja.

International Mikkeli Day IMD -tapahtuman toteutuksessa olivat mukana kaikki Mikkelin toisen ja korkea-asteen oppilaitokset sekä Mikkelin kaupunki. Tapahtuma oli kaikille avoin.