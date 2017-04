Voimavaunusta puhtia

ESLin ja Hyvinvoinnin virtaa-hankkeen pesäkoloissa punotaan jatkuvasti juonia kaiken kansan liikuttamiseksi. Viimeisin aivoriihen tuotos on Voimavaunu, jonka jokainen halukas voi käydä lainaamassa ESLiltä ilmaiseksi vuorokaudeksi tai vaikka vain tunniksi, pariksi.

– Voimavaunu kiertää myös erilaisissa tapahtumissa tämän vuoden aikana. Peräkärryssä kulkevasta voimavaunusta löytyy monipuolisesti välineitä lihaskunnon ja voiman hankintaan. Niiden avulla mistä tahansa paikasta saa loihdittua kuntoilusalin. Voimavaunua voi lainata tapahtumiin ja tavoitteena on tehdä Etelä-Savossa 100 voimavaunukeikkaa Suomi 100 –vuoden aikana, kertoo ESLin aluejohtaja Heino Lipsanen.

– Voimavaunun hankintaa on ollut tukemassa Osuuspankki Suur–Savo, joka meille tämän vaunun on lahjoittanut ja liikuntavälineet vaunuun mahdollisti Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä –hanke.

Vaunusta löytyy monipuolisia kuntoiluvälineitä.

– Siellä on sekä painonnostotankoa, pikkupainoja, jumppapalloa, voimaköydet, jumppamattoja, kahvakuulia, …name it, sanoo Teemu Ripatti.

– Homma toimii etukäteen varaamalla ja sen voi noutaa täältä ESListä.

Vesote -hankkeessa meillä on uni, liikunta ja ravinto. Syksyllä tullaan tekemään kiertue tämän hankkeen tiimoilta ja silloin kärry varmaan on mukana myös.

Voimavaunun lainaus kulkee tänä vuonna teemalla 100 keikkaa.

– Eli tarkoitus on, että jokainen ryhmä, yksityinen henkilö tai yhteisö, joka lainaa vaunua, ottaa myös kuvan ja liittää sen meidän Facebook-sivustolle, sanoo Ripatti.

– Toki keikkoja voi -mielellään tulla enemmänkin kuin sata – mutta vähintään se 100 olisi tavoitteena.

Suur -Savon Osuuspankki on tehnyt ESLin kanssa yhteistyötä pitkään.

– Teemun kanssa ollaan toteutettu monia projekteja Hippo kisoista lähtien, kertoo Tarja Wasenius Suur–Savon Osuuspankista.

– Teemu oli yhteydessä ja esitteli tätä projektia meille. Oli erittäin helppo päätös lähteä tähän projektiin mukaan osana meidän yhteiskuntavastuuta.

– Vaunu palvelee kaikenikäisiä ja kiertää koko maakunnassa. Hyvinvointi ja liikunta ovat myös meille tärkeitä ja olemme mielellämme mukana myös seuraamassa vaunun käyttöä. Esimerkiksi saamme myös kuvamateriaalia, kertoo Wasenius.

Hannu Korhonen Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeesta odottaa vaunulta paljon.

– Sen lisäksi, että vaunu liikuttaa ihmisiä, se myös varmasti luo uusia ideoita, kuinka välineitä voi käyttää, mihin vaunua voi viedä. Myös lastentapahtumissa vaunu mahdollisesti osallistaa vanhempiakin liikkumaan.

Vaunua voi tiedustella ESListä www.esliikunta.fi. Maksua vastaan on mahdollista saada myös ohjausta.