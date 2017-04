Viljami Kaasalainen luovutti lenkkarinsa hyväntekeväisyyteen

Lahjoita sinäkin vanhat lenkkarisi hyväntekeväisyyteen.

Oletko miettinyt, että samaan aikaan, kun sinä tuskailet, mihin saisit kaikki kenkäsi mahtumaan, joku toinen ei ole koskaan edes pitänyt kenkiä jalassaan. Lasten jalkojen kasvaessa kovaa vauhtia ja aikuisten käyttäessä lukuisia kenkiä, suomalaisen perheen kaapit ja eteinen täyttyvät useista käytetyistä lenkkikengistä. Näin ei ole joka paikassa maailmassa. Kengät suojaavat jalkoja ja ehkäisevät myös tautien leviämistä. Siksi kaikki tarvitsevat kengät – käytetyt tai uudet.

Stadium ja ASICS toteuttavat tänä keväänä 1.–30.4. välisenä aikana kolmatta kertaa hyväntekeväisyyskampanjansa, jossa kerätään lenkkareita eri kohteisiin lahjoitettaviksi. Kampanjassa asiakkaat voivat tuoda vanhat lenkkarinsa kierrätykseen mihin tahansa Stadiumin myymälään kautta maan. Tämän jälkeen Human Bridge hoitaa kengät eri hyväntekeväisyyskohteisiin. Keräykseen kaivataan käyttökelpoisia, ehjiä kenkiä niitä tarvitseville.

– Activate the world! Haluamme inspiroida ja innostaa asiakkaitamme. Meidän tavoitteenamme on saada ihmiset liikkumaan ja harrastamaan. On paljon näyttöä kehittyvistä maista, että liikunnalla on positiivinen vaikutus oppimiseen. Tämä on upea tapa mahdollistaa, että käytetyt lenkkarit saavat uuden elämän niitä tarvitseville, sanoo Stadiumin maajohtaja Jaakko Soini.

Mikkelin Kilpa-Veikkojen pikajuoksija Viljami Kaasalainen osallistui Asicsin ja Stadiumin hyväntekeväisyys tilaisuuteen Mikkelissä luovuttaen viime kauden lenkkarit hyväntekeväisyyteen.

– En epäröinyt hetkeäkään, kun tuli pyyntö lähteä mukaan hyväntekeväisyys kampanjaan. Näillä lenkkareilla olen harjoitellut viimekauden, joka oli todella onnistunut paluu kilparadoille. Viime kautta edelsi parin vuoden kilpailutauko, joten oli hienoa saada omat ennätykset uusiksi ja päästä mukaan maajoukkue rinkiin, iloitsee 100 metriä aikaan 10,56 juossut Kaasalainen.

Huhtikuun lopulla Kaasalainen lähtee harjoitusleirille Espanjan Malagaan. Kauden päätavoite on nuorten EM-kilpailuissa Puolassa, missä hän lähtee tavoittelemaan aikaa, joka yltää mahdollisimman lähelle finaali paikkaa.

– Tavoitteena on EM-kisoissa saavuttaa mitali Suomen nuorten pikaviestijoukkueessa 4x100m, Kaasalainen sanoo.