Vilee Otava Food Factory sai opeaa kahdessa sarjassa

Vilee Otava Food Factoryn kylmäsavupossun file ja valkohomejuusto Lempeä Loreley on palkittu hopeamitaleilla Raaseporissa 10.-13.10. järjestetyssä Artesaaniruoan SM-kilpailussa.

Kilpailuun osallistui yli 60 yritystä yhteensä 170 tuotteella ja mukana oli tuotteita myös Ruotsista. Artesaaniruoan SM-kisat liittyivät Suomen puheenjohtajuuteen Pohjoismaisessa ministerineuvostossa vuonna 2016 ja ministerineuvosto tuki kilpailua.

Kylmäsavupossun file on maustettu merisuolalla ja savustettu 36 tunnin ajan miedossaleppäsavussa. Possu on kotoisin Kuvalan tilalta, Etelä-Savosta.

Lempeä Loreley on Otava Food Factoryn kehittämä valkohomejuusto. Homeena käytetty Penicillium Candidum antaa juustolle lempeän mutta voimakkaan maun sekä lisäksi ohuen valkoisen pinnan ja kermaisen rakenteen. Valkohomejuusto on kypsynyt Factoryn juustokellarin ihanteellisessa mikroilmastossa vähintään kaksi kuukautta. Nimensä juusto on saanut saman nimisestä lehmästä, jonka maitoa käytetään palkitun juuston valmistuksessa.

– Olemme todella iloisia ja otettuja palkinnoista. Ne antavat meille lisäpotkua kehittää lisää ja entistä parempia tuotteita. Tästä se maailmanvalloitus alkaa! Iloitsee Otava Food Factoryn keittiömestari Petri Sikstus.

Palkittuja tuotteita voi ostaa Food Factoryn tehtaanmyymälästä Otavasta, Kahvila & Leipomo Vileestä Mikkelin keskustasta, Lahden Delicatessen myymälästä sekä juuri avatusta Vileen verkkokaupasta: vilee. /verkkokauppa. Otava Food Factoryn tuotteet ovat hurmanneet myös pääkaupunkiseudun ja niitä on saatavilla myös Helsingin keskustan Stockmannin Herkusta.