Viittomakieliset lapset saivat omakielisen satukirjan

Kuurojen Liitto sai viime talvena palautetta kuurojen lasten opettajilta: hyvästä viittomakielisestä lastenkirjallisuudesta on huutava pula. Liiton Viittomakielinen kirjasto päätti ottaa toiveesta kopin ja lähti toteuttamaan kirjahanketta. Nyt Suomen kaikkien aikojen ensimmäinen viittomakielinen satukirja sai päivänvalon.

Viime perjantaina tehtiin pientä historiaa, kun ensimmäinen viittomakielinen satukirja Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen julkaistiin.

– Idea tähän tuli Jyväskylästä, viittomakielisten kuurojen opettajilta. He toivoivat hyvää lastenkirjaa käännettynä suomalaiselle viittomakielelle. Tällaista kirjaa ei ole tähän mennessä tehty, kertoo Viittomakielisen kirjaston tuottaja Riitta Vivolin-Karén.

Aluksi kirjasto otti yhteyttä Heinähattu ja Vilttitossu -sarjan kirjailijoihin, Sinikka ja Tiina Nopolaan, jotka suhtautuvat hankkeeseen positiivisesti. Myös kirjan kuvittaja Salla Savolainen lähti tukemaan ideaa ja antoi luvan käyttää kuviaan viitotun tarinan tukena. Joukkorahoituskampanjan avulla koottiin osa tarvittavasta rahoituksesta.

Sadussa on mukana myös suomenkielinen ääniraita. Tavoitteena on, että viittomakieliset lapset voivat seurata satua yhdessä kuulevien luokkakavereiden, perheenjäsenten tai vaikka ystävien kanssa. Erityisen tärkeää on opettajien toivoma sadun kirjamuotoinen rakenne.

– Monilukuisuus kehittää oppilaiden muistia ja kokonaisuuksien hahmottamista: yksi luku luetaan tänään, seuraava luku huomenna ja niin edelleen. Oppilaan tulee osata yhdistää ja muistaa edelliset luvut. Kunkin luvun jälkeen voi käydä keskustelua siitä, mitä viimeksi tapahtui, entä mitä tässä luvussa ja miten tarina ehkä jatkuu, jatkaa Vivolin-Karén.

Viittomakielisen kirjaston tavoitteena on edistää kuurojen ja kaikkien viittomakielisten tiedon ja kulttuurin yhdenvertaista saavutettavuutta. Yksi tärkeä käyttäjäryhmä on viittomakieliset lapset, joille vastaavaa omakielistä materiaalia on erittäin vähäisesti tarjolla. Ensimmäinen viittomakielinen satukirja täyttää monen toiveen.

www.viittomakielinenkirjasto.fi