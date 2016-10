Viikko vielä Vauvakuuhun

Näytelmä vauvan ehdoilla.

Vauvateatteri Vauvakuu avaa näyttämönsä 4-12 kk ikäisille. Esitykset ovat Mikkelin Teatterin pienellä näyttämöllä ensi viikolla keskiviikkona ja perjantaina. Esitys koostuu erilaisista virikkeistä ja käyttää apunaan kaikkia aisteja.

– On värejä, ääniä, liikkeitä, muotoja. Esitys on erittäin ”vauvantahtista” ja pohjautuu vuorovaikutukseen. Saa tulla lähelle katsomaan, saa nukkua, itkeä, syödä – vauvan ehdoilla mennään, kertoo vauvateatterin ideoija, teatteri-ilmaisun ohjaaja Salla Sillanpää.

– Näytelmässä ei käytetä penkkejä, vaan katsoja saa istua tyynyjen ja mattojen päällä lattialla. Teatteriesityksessä käydään runon muodossa kuukaudet läpi. Esitys on yksinkertaista mutta ei tylsää.

Salla Sillanpää kertoo harjoitelleensa käyttäen omaa alle vuoden ikäistä lastaan koeyleisönä. Samalla tuli testattua lavasteiden kuolakestävyyskin. Omasta lapsesta on ollutkin iso apu Sillanpäälle.

– Näkee mikä herättää lapsessa kiinnostusta tai miten saa huomion keskittymään näytelmään.

Vauvateatteria on hyvin vähän Suomessa, joten esimakua Vauvakuuhun ei löytynyt paljon, sanoo Sillanpää.

Sillanpään jäädessä äitiyslomalle Mikkelin Teatterin teatterikuraattori Jimmy Asikainen kysyi, kiinnostaisiko vauvateatterin järjestäminen. Salla aloitti suunnittelun noin vuosi sitten ja näytelmä on vihdoin saatu kokoon.

Näytelmän lisäksi Salla on mm. kansalaisopistolla tuntiopettajana ja mukana kulttuurikasvatusryhmässa. Pääasiallisesti keskittyminen kumminkin tarkentuu omaan vauvaan ja Vauvakuuhun.

Salla vastaa yksin käsikirjoituksesta, lavastuksesta, näyttelemisestä sekä ohjauksesta. Lippuja voi ostaa R-kioskeilta tapahtuman nimellä sekä teatterin lipunmyynnistä ennen esitystä. Lippu maksaa aikuiselta ja vauvalta yhteensä 5 euroa.

Vauvateatteri Vauvakuun esitykset Mikkelin Teatterin Pienellä näyttämöllä ke 12.10 ja pe 14.10. klo 10. Kesto n. 30 min sisältäen 10 minuutin leikki- ja tutustumisajan.