VI Saimaa Blues pyörähti käyntiin

Kuudes Saimaa Blues -festivaali pyörähti käyntiin tänään tiistaina kahvila Nandasta Mikkelin musiikkiopiston lauluyhtyeen ja bändin Mojo Deliveryn keikalla klo 16.30. Pääsiäisviikolle ajoittuvan festivaalin huipentaa lauantaina 15.4. Kulttuuritalo Tempossa järjestettävä pääkonsertti, jossa esiintyy yhdysvaltalainen Willie Buck ja häntä säestää Titty Bar Tim Blues Band. Willie Buckin lisäksi pääkonsertissa esiintyvät Emilia Sisco with Helge Tallqvist Band ja Jo’ Buddy meets Funky Kingstone. Pääkonsertin lämppäribluesit tarjoilee mikkeliläinen Harpn Slide. Pääkonsertin liput ovat myynnissä Ticketmasterin verkkokaupassa ja myyntipaikoissa.

– Saimaa Blues levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia ja tänä vuonna tarjolla on Saimaa Bluesin historian ensimmäinen ulkomainen artisti, yhdysvaltalainen Willie Buck. Willie on kovanluokan bluesartisti, joka on tehnyt ensisinglensä jo vuonna 1959, festivaalin promoottori Make Jaärvinen toteaa.

Torstaina 13.4. on luvassa jälleen Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden tukemat Hospital Blues sekä Kirjastossa soi Blues -tapahtumat. Molempiin tapahtumiin on vapaa pääsy ja niissä esiintyy helsinkiläislähtöinen bluesista ja jazzista ammentava kitaristilaulaja Idle Wolf (Antti Kajander). Mikkelin keskussairaalan kahviossa järjestettävä Hospital Blues alkaa klo 12 ja Pääkirjaston Kirjastossa soi Blues klo 15. Kirjastonhoitaja Jukka Huhtiniemi pitää tuttuun tapaansa esitelmän Jazz’Bluesista ääninäytteineen kirjaston tapahtuman yhteydessä. Torstai-illan ilmaiskonsertissa Bar Jälkipelissä esiintyÿ Papa s Paradise.

Pitkäperjantaina Kulttuuritalo Tempossa on vuorossa Blues Buffet, jossa esiintyy mikkeliläinen Rolling Men. Tarjolla on siis samanaikaisesti sekä elävää musiikkia, että ravintolapäällikkö Roope Raskin loihtima herkullinen buffet -illallinen, minkä jälkeen pidettävillä jatkoilla Kulttuuritalo Tempossa esiintyy uuden sukupolven bluesmuusikko Little Willie Mehto. Blues Buffetin liput ovat myynnissä Ticketmasterin verkkokaupassa ja myyntipaikoissa. Blues Buffetiin on mahdollista ostaa liput myös vain jatkoille.

Saimaa Blues päättyy perinteisiin Muikkujameihin Ravintola Päämajassa sunnuntaina 16.4. alkaen klo 21. Jamien housebandina toimii Kapa Montonen Band. Jameihin on vapaa pääsy.

Saimaa Blues ja Muikkujamit Mikkelissä 11.-16.4. Lisätietoja: www.saimaablues.fi