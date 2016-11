Valtteri Viitanen treenaa kahdeksan kertaa viikossa

Lukio-opinnot ja nyrkkeily sulassa sovussa.

Valtteri Viitanen (16) on tuore nyrkkeilyn B-junioreiden 63kg sarjan Suomen mestari. Hänet myös palkittiin parhaana B-juniorina.

Kuinka kauan olet harrastanut nyrkkeilyä ja mistä sait innoituksen lajiin?

– Tammikuussa tulee seitsemän vuotta täyteen, aloitin nyrkkeilyn vuonna 2010. Ensin harrastin judoa ja sitä kautta ajauduin Wisa-areenalle ja itseasiassa isäni Vintte Viitasen kautta nyrkkeily tuli tutuksi – hän on harrastanut lajia ja toimii harrasteryhmissä ohjaajana tälläkin hetkellä. Myös pappani otteli aikanaan 14 salikisaa. Juuret juontavat siis melko kauas.

Olet lukion ekalla, miten lukio-opinnot ja aktiiviurheilu sulautuvat yhteen?

– Koeviikko tuottaa hieman aikataulullista päänvaivaa, mutta ainakin tähän mennessä homma on toiminut hyvin. Koulu ja seura ovat toisiaan kohtaan ymmärtäväisiä. Urheiluakatemia, jossa olen mukana, mahdollistaa kahdet aamutreenit viikossa. Silloin pystyy treenaamaan kaksi kertaa päivässä. Treenejä mulla on yhteensä kahdeksan kertaa viikossa, joka päivä paitsi sunnuntaina, kertoo Viitanen.

– Lukujärjestystä ei ole mitenkään rukattu erityisesti minua varten. Jossain vaiheessa oli ajatuksissa lähteä Lahteen urheilulukioon, mutta onnistuuhan tämä näinkin. Urheiluakatemia helpottaa tilannetta paljon.

Nyrkkeily ja opinnot vievät paljon aikaasi. Riittääkö sitä enää mihinkään muuhun?

– Kyllä viikonloppuisin ehtii hengailla kavereidenkin kanssa – niitäkin vielä on, nauraa Viitanen.

– Mutta todellisuudessa muihin harrastuksiin ei oikeastaan ole aikaa. Nuorempana soitin rumpuja ja olin myös musiikkiluokalla. Musiikki kuuluu osana elämään kyllä koko ajan – kuuntelen sujuvasti. Rytmitajusta on hyötyä myös kehässä.

– Tietty leffat ja teatteri kiinnostaa, mutta ei niin, että näyttelijäksi ryhtyisin. Sen jätän muulle perheelle.

Mikä nyrkkeilyssä viehättää ja tähtäätkö ammattilaiskehiin?

– Viehätys on mystinen juttu. Se on mukavaa. Nyrkkeilyuran alussa olin todella kova jännittämään, matsit meni monesti pelkästään jännittämisen takia huonosti, mutta edes siinä vaiheessa en ajatellut lopettamista. Viime vuosina rohkeutta on tullut lisää ja menestystäkin on tullut, sekä kotimaassa, että ulkomailla.

– Nyrkkeily vaatii harrastajaltaan melkoista itsekuria. Myös itsetuntemus kasvaa ajan myötä.

– En ole miettinyt ammattilaisuutta vielä. Se on melkein kuin eri laji – siinä on niin paljon eroa harrastenyrkkeilyyn. Antaa ajan kulua.

Mitä treeniin kuuluu kilpailujen alla?

– Kilpailujen alla treenataan kovaa, mutta fiksusti. Kilpailukaudella meillä on esimerkiksi kuntopiirejä, nopeus-voima-kestävyys kuntopiirejä ja tekniikkatreenejä, otteluharjoitteluja, alkulämmittelyt tietty ja sitten kaverin kanssa jotain yksinkertaisia tekniikoita. Kevyttä matsia ja myös otteluharjoituksia.

– Kerrallaan treeni kestää puolisentoista tuntia.

– Nyrkkeily on lajina kova, mutta vastustajan kunnioitus on tärkeää. Väkivaltainen laji? Ei. Elokuvien stereotypiat voi unohtaa. Eye of the Tiger ei soi päässä, kun kiipeän kehään.

Millaisia tulevaisuuden haaveita sinulla on?

– Jos mietitään tulevaisuuden ammattia, se tulee varmasti liittymään liikuntaan tavalla tai toisella. Fysioterapeutti, liikunnanohjaaja, valmentaja, palomies, sen näkee tulevaisuudessa. Ei voi vielä sanoa sitäkään, miten oma urheilu-ura jatkuu. Kaikki on vielä auki.

– Tulevia kilpailuja ei ole tällä hetkellä tiedossa. Vuoden vaihteessa musta tulee A-juniori, mikä tarkoittaa, että speksit muuttuu. Erät pitenevät ja vaaditaan kovempaa kuntoa. Keskitytään siihen ja katsellaan sitten eteenpäin.