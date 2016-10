Mitä varten taidetta

tehdään ja nautitaan?

Puhetta taiteesta -tilaisuudet jatkuvat Mikkelin taidemuseolla Mikkelin taidemuseolla puhutaan jälleen lokakuun alussa taiteesta. Tällä kertaa keskustelun alustajana on kuvataiteilija, kirjailija, teatteriohjaaja ja tutkija Teemu Mäki, joka puhuu taiteen määritelmästä ja taiteen tehtävästä yhteiskunnassa ja yksilön elämässä.

Taidetta on usein perusteltu sillä, että se kasvattaa, valistaa, innovoi ja että se on moraalisen tai poliittisen pohdiskelun muoto. Toisaalta yhtä usein on päinvastoin väitetty, että taiteessa hienointa on sen hyödyttömyys, että se on nimenomaan taidetta, jolla on oma itsetarkoituksensa, eikä sen pidä palvella ketään toista.

Kumpi on osuvampi kuvaus? Entä ovatko kaikki tulkinnat jostain taideteoksesta samanarvoisia, yhtä hyviä? Esitelmänsä lisäksi Mäki näyttää tilaisuudessa uuden videoteoksen Tavallista tappamista ja lausuu otteita uusimmasta runokokoelmastaan Äidin oma.

Puhe taiteesta auttaa ymmärtämään, arvioimaan, närkästymään ja ihastumaan taiteesta. Tapahtumat ovat avoimia keskustelutilaisuuksia, joihin toivotetaan tervetulleiksi kaikki taiteesta kiinnostuneet – ammattilaiset, harrastajat ja yleisö.

Vakavaa puhetta taiteesta: Teemu Mäki Mikkelin taidemuseossa 5.10. klo 17.30–19.30. Tilaisuus sisältyy taidemuseon pääsymaksuun. Mikkelin taidemuseon syksyn näyttelyt löytyvät linkistä: http://www.mikkeli.fi/museot/taidemuseo/vaihtuvatnayttelyt/vaihtuvat-nayttelyt-2016