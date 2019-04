Espoo kouluttaa ulkomaalaisia koodareiksi paikallisten yritysten tarpeisiin

40 työttömäksi jäänyttä maahanmuuttajaa pääsee kouluttautumaan koodareiksi Espoon kaupungin toimesta.



Koodareista on pulaa ja osaamista tarvitaan monella eri alalla, esimerkiksi julkishallinnon puolella, peliteollisuudessa ja konepajoilla. Koulutukseen valituilla on jo valmiiksi kokemusta IT-alan töistä, mutta monen tietotaito kaipaa päivittämistä ja siksi työpaikka on jäänyt uupumaan.



Koodarikoulu kestää kolme kuukautta, jonka jälkeen opiskelijat suorittavat kolmen kuukauden työharjoittelun espoolaisissa yrityksissä. Harjoittelun tavoitteena on työllistää heidät kyseisiin yrityksiin.



Yhteensä kuusi kuukautta kestävän prosessin jälkeen, opiskelijoiden kanssa keskustellaan mahdollisista vaihtoehdoista työllistymisen varmistamiseksi. Tässä vaiheessa voidaan miettiä, tarvitaanko vielä lisäosaamista, tai olisiko yrittäjyys mahdollinen vaihtoehto.



Koodareista hälyttävä pula Suomessa



Kauppalehti uutisoi vuosi sitten hälyttävästä koodaripulasta. Tällä hetkellä 90 prosenttia ohjelmistokehittäjistä on miespuolisia, joten ulkomaalaisten kouluttamisen lisäksi naisten kannustaminen alalla voisi paikata tilannetta.

Ohjelmistoalalta löytyisi viimevuotisen arvion mukaan töitä noin 7000 – 9000:lle tekijälle. Tämä luku tosin koskee pelkkää ohjelmistoalaa, todellisuudessa digiosaajat ja koodarit ovat kaivattuja perinteisilläkin toimialoilla. Tarve on siis moninkertainen verrattuna arvioon.



Koulutusmahdollisuuksia pitäisi siis lisätä runsaasti, jotta tarpeeseen voidaan vastata. Espoon kaupungin tavoin muutkin kaupungit hyötyisivät uuden koulutuksen järjestämisestä, tai koulutuspaikkojen lisäämisestä. Kaupungin järjestämänä toiminta voitaisiin Espoon kaupungin tapaan keskittää paikallisyrityksiin, jolloin kaikki osapuolet hyötyisivät merkittävästi yhteistyöstä.