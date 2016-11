Urheilupuiston koulun kuntosalista löytynyt asbestia

Urheilupuiston koulun kuntosalin remontissa tehtävien purkutöiden yhteydessä on löytynyt asbestia purettavan lattialaatan ja maaperän välissä. Purkutyöt on keskeytetty välittömästi asbestin tultua havaituksi ja kuntosaliin vievä käytävä on suljettu toistaiseksi.

Kuntosali on ollut alipaineistettu ja lukittu remontin ajan ja on hyvin pieni todennäköisyys, että asbestia olisi päässyt kulkeutumaan kuntosaliin vievään käytävään.

Kuntosaliin vievästä käytävästä ja purkualueelta on otettu näytteet asbestin leviämisen varalta tänään 21.11. Tulokset valmistuvat huomenna tiistaina 22.11.

Tutkimustulosten perusteella tehtävistä toimenpiteistä tiedotetaan erikseen tulosten valmistuttua. Asiasta on tiedotettu erikseen koulun oppilaiden vanhemmille sekä henkilökunnalle.