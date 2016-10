Tuomas Muotkasta Jukurit HC OY:n uusi toimitusjohtaja

35-vuotias Tuomas Muotka on syntynyt Mikkelissä ja pelannut Jukurien juniorijoukkueissa A-junioreihin saakka. Hän on valmistunut kauppatieteen Maisteriksi Joensuun yliopistosta vuonna 2005. Muotka on aikaisemmin työskennellyt Rexel Finland/Elektroskandia Oy:ssä Business Controllerina ja myyntijohtajana sekä viimeksi Berner Kiinnitystekniikka Oy:ssä myyntijohtajana.

– On hienoa saada mikkeliläislähtöinen Jukurien kasvatti seuran johtoon. Tuomaksen vahva kokemus talouspuolelta, myynnin johtamisesta sekä organisaation kehittämisestä ovat asioita, joita Jukurit tässä kovassa kasvuvaiheessa tarvitsee, toteaa Jukurit HC Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Toivakka.

– Tuntuu upealta palata kotiseudulle tällaisen ainutlaatuisen haasteen pariin. Jukurit on aina ollut lähellä sydäntäni ja olen ylpeä siitä, että toimitusjohtajuutta tarjottiin minulle. Tähän tilaisuuteen oli ilman muuta tartuttava, iloitsee Muotka.

Jukurien vt. toimitusjohtajana vuoden loppuun asti jatkaa Jukka Toivakka.