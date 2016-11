Tuntematon sotilas Mikkelin Teatterissa

Tarina suomalaisesta korpisoturista.

Mikkelin Teatterissa saa itsenäisyyspäivän kynnyksellä 5.12. ensi-iltansa harvinaislaatuinen esitys. Näyttelijä Janne Kyyhkynen esittään Tuntemattoman sotilaan, yksin.

– Teos on lapsesta saakka kiehtonut minua – näin sen 10 vuotiaana ensimmäisen kerran mummon kirjahyllyssä ja kyselin, että mikä toi tuntematon sotilas on? Eikö kukaan tuntenu sitä, nauraa Kyyhkynen.

– Se vaivasi mua aina kun olin mummolassa ja 12-vuotiaana otin kirjan käteeni ja luin sen putkeen ensimmäisen kerran. Sitten kiinnostuin elokuvista ja katsoin tietenkin ne moneen kertaan ja luin teoksen silloin tällöin.

Janne Kyyhkynen kertoo löytäneensä jokaisella lukukerralla aina uuden ”supersankarin”.

– Olen lukenut kirjan ainakin parikymmentä kertaa, mutta aina siitä löytää uusia ulottuvuuksia. Mihin sen viehätys perustuu? Jokin siinä on. Olen työstänyt juttua aika paljon ensialkuun yksin, lukien, opetellen ja tutkiskellen käsikirjoitusta, välillä olen ottanut ihan kirjan kouraani ja etsinyt sieltä aineksia.

– Sen lisäksi olen liikkunut paljon metsässä: ”Edessä oli suo, jonka takana nousi mäntyinen rinne.” – kun menee sellaiseen paikkaan, se antaa jälleen uutta näkökulmaa pohdinnoille.

Vaatii aikalailla rohkeutta tarttua lähes kansalliseepoksen asemassa olevaan kirjaan ja sen tekstiin, mutta että monologi?

– Mulla on ollut jo pitkään sellainen haave, että Tuntemattomasta sotilaasta haluaisin tehdä jotain, se on jollain tapaa ollut minun elämäni ”katekismus”, miettii Kyyhkynen.

– Teatterin johtaja Katriina Honkanen kysyi kaikilta teatterin näyttelijöiltä, millaisia omia juttuja haluaisimme tehdä. Kerroin haaveeni ja Katriina syttyi ajatukselle. Kun sitten kysyttiin Samuli Reunasta ohjaamaan, hän sanoi, että: ”Jos pyydetään niin hulluun projektiin, että joku tekee Tuntemattoman sotilaan yksin, niin tottakai lähden ohjaamaan”, nauraa Kyyhkynen.

Näytelmän ja tekstin työstäminen yksin on ollut sekä vaikeaa, haastavaa mutta myös palkitsevaa. Apujakin on tullut pyydettyä.

– Pala kerrallaan oli oikein hyvä ohjenuora, minkä itselleni annoin, mutta välillä tuntui, että teksti ei lähtenyt kulkemaan, ei sitten millään, kertoo Kyyhkynen.

– Kun Mika Nuojua ja Martti Suosalo vierailivat Mikkelin teatterissa Kiviä taskussa- näytelmällä, kysäisin Suosalolta olisiko hänellä vinkkiä, kun tuntui, että olen aivan umpikujassa. Suosalo sanoi, että: ”Joo. Pala kerrallaan”. Niinpä.

Tuntematon sotilas marssittaa lavalle kymmenkunta hahmoa, jotka yksin tai yhdessä ovat teokselle keskeisissä tilanteissa.

– Välillä lavalla on Janne Kyyhkynen, välillä kertoja, ja väliin teoksen hahmoja ja myös Väinö Linna. Myös edesmennyt Hannes Hynönen piipahtaa mukana.

Näytelmän pohjana on käytetty aikapaljon Väinö Linnan Sotaromaania, joka on niinsanottu ”lyhentämätön versio” Tuntemattomasta sotilaasta.

– Koska sodasta on kysymys, on pelko hyvinkin kattava teema. Huumoria ei tarinasta kuitenkaan puutu ja se on tuotu näyttämölle myös meidän veriossamme, lupaa Kyyhkynen.

Tuntematon sotilas on Mikkelin Teatterin Suomi 100-vuotta juhlaesitys. Ensi-ilta 5.12. klo 19 Mikkelin teatterin suurella näyttämöllä. Dramatisointi ja ohjaus Samuli Reunanen. Rooleissa Janne Kyyhkynen. Kesto noin 1t 30 min. Esityksessä ei ole väliaikaa.