Tuhmat tontut – aikuisten joulunäytelmä K-18

”Joskus kilttien tonttujen on välttämätöntä tehdä tuhmia juttuja, tehdäkseen oikein.”

”Joulupukin maa, totta on se, satua ja unta”, vaan missä on Joulupukin maa? Miten siellä tiedetään, mitä kukakin haluaa lahjaksi, jos yhtään kirjettä ei ole koskaan kirjoittanut? Mitä, jos on yksinäinen? Ei hätää, tässä pulmassa auttavat huoltotontut, eli muiden tonttujen mukaan ”tuhmat tontut”.

Tähän hyljeksittyyn pajaan toimittaa tarkkailijatonttujen raportin kiltti lähettitonttu Kasper. Kun Kasperille valkenee, miksi tuhmien tonttujen paja on olemassa ja mitä huoltotontut oikeasti tekevät, kääntyy tämän joulumaailma ympäri. Kuka Joulupukin maata johtaa?

Tuhmat tontut on joulunäytelmä suoraan aikuisille. Joulua ei ole unohdettu, eikä joululaulujakaan. Sen sijaan tekstin ja tapahtumien vuoksi näytelmä ei sovellu alle 18-vuotiaille – vaikkei kukaan alasti ehkä olekaan. Näytelmä on ohi, ennen kuin kenellekään tulee huono olo.

Idea näytelmään on syntynyt joulun perhekeskeisyyden ja aikuisille tuputetun stand up-kiertueiden välimaastoon. Miksei voisi olla olemassa näytelmää, jossa yhdistyy vähän kaikkea; komiikkaa, musiikkia, tanssia ja taikuutta. Vaikka näytelmä on rietas, on se silti lämmin, kuin uunista tullut torttu tai pipari. (Kyllä, kaksimielisyydestä on apua.)

Tuhmia tonttuja esittää vapaa työryhmä yhteistyössä Kulttuuriosuuskunta KUKA:n kanssa. Sen on käsikirjoittanut ja ohjannut Saga Kiukas, koreografian on tehnyt Carmen Rodergas ja työryhmä. Rooleissa nähdään taikuri Riku Pajari, muusikko Elisa Korjansalo sekä vuosikymmenten harrastajateatterikonkarit Laura Hytönen, Jussi Manninen ja Veli Huopalainen. Pääosassa Kasperina on Kulttuuriosuuskunta KUKA:n viime kesäisen Kenkäveron Joulupukin piilopirtinkin tuttuna tonttuna nähty Monica Valjakka.

Tuhmat tontut Sotkulla (Jääkärinkatu 9) Esitykset: to15.12. klo 20, pe16.12. klo 18 ja klo 20, la 17.12. klo 16, klo 18 ja klo 20, su 18.12. klo 15 ja klo 17ja ma 19.12. klo 18. K-18