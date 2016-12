TipTap- Stand Up Pikkujoulushow Mikaelissa

Hymyä huuleen!

TipTap- Stand Up Pikkujoulushow marssittaa perjantaina Mikaelin lavalle veitikkaiset André Wickströmin, Matti Patrosen, Jape Grönroosin ja Päivi Kuuvan. Tämä nelikko takaa nauruntäyteisen illan, jossa vatsalihakset paukkuvat ja posket päräjää naurusta.

– Mattihan voitti viime vuonna Naurun tasapaino -kilpailun ja Jape on ollut kuvioissa jo pitkään mukana ja Päivi on meistä kaikista uusin naurattaja, sanoo Wickström.

Stand upin pariin harkiten.

– Näin telkkarissa 90-luvun alussa Ruotsin tv:ssä stand up -ohjelman. Ajttelin, että tota olis hauska kokeilla, mutta viisi vuotta kului, ennen kuin uskaltauduin lavalle. Vuonna 1995 oli Sipoon lukion 20 vuotisjuhlat ja siellä oli mun ensimmäinen keikkani.

– Stand up -koomikko ei samalla tavalla pääse roolihahmonsa taakse piiloon, kuten näyttelijä – jos nyt näin voi ylipäätään sanoa, tuumii Wickström.

– Stand up-artisti on julkisuudessa oikeastaan korostunut hahmo omasta itsestään. Omalla nimellä, omissa vaatteissa, mutta on siinä hieman liiottelua – ikään kuin parempi tai huonompi versio omasta itsestään.

Pelkääkö ystävät olla läheisyydessäsi?

– Ei pelkää. Toki sieltä ja omasta elämästä ne tarinat tulee. Arjen tapahtumista ja sattumuksista, kertoo Wickström.

Luvassa on siis pikkujouluteemaan sopivaa huumoria täydeltä laidalta.

– Esityksessä on naurutakuu, lupaa Wickström.

– Ja kyseessä ei todellakaan ole ryhmä nelikymppisiä, jotka puhuvat vain siitä, että ovat nelikymppisiä! Illassa on tarjolla monenlaista huumoriherkkua.

Esityksessä on ikärajaksi asetettu K-16.

– Saattaa olla, että joku saattaa mahdollisesti sanoa jotain sellaista, mikä ei ihan nuorille korville sovellu. Mutta ennen kaikkea tämä show on ihmisille, jotka haluavat nauraa!!!!