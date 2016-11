Timo Laitakari Länsi-Savon vastaavaksi päätoimittajaksi

Valtiotieteen maisteri Timo Laitakari on valittu Länsi-Savon vastaavaksi päätoimittajaksi. Laitakari aloittaa tehtävässään tammikuussa 2017.

Laitakari on työskennellyt urallaan , Länsi–Savossa, Helsingin Sanomissa, Taloussanomissa ja Etelä-Saimaassa, missä Laitakari on toiminut uutispäällikkönä, vuoropäällikkönä, tuottajana ja on tällä hetkellä Etelä-Saimaan yhteiskuntatoimituksen esimiehenä.

Länsi-Savossa Laitakari työskenteli esimiestehtävissä ja toimittajana vuosina 2002–2007.

Laitakari on 48-vuotias, naimisissa ja hänellä on kolme lasta. Hän on käynyt Sanoman toimittajakoulun.

Länsi-Savon ja Itä-Savon nykyinen vastaava päätoimittaja Tiina Ojutkangas jatkaa Itä-Savon vastaavana päätoimittajana.

Asian uutisoi ensimmäisenä Länsi-Savo.