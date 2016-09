Tapiolan kuoro vierailee Mikkelissä

Levynjulkkari keikalla mukana Cantus Michaelis.

Ehkä Suomen tunnetuin kuoro, Tapiolan kuoro, saapuu levynjulkaisukiertueellaan Cantus Michaelis -kuoron vieraaksi Mikkelin tuomiokirkkoon 8.10. klo 18. Tapiolan kuoro julkaisee levyllisen Sibeliuksen musiikkia – ensimmäisenälapsi- ja nuorisokuorona maailmassa.K

Tapiolan kuoron Sibelius 150 –juhlavuoden helmi, ”Sibelius Tapiolan kuorossa” -konserttikokonaisuus, on viimeisen puolentoista vuoden aikana ihastuttanut kuulijoita ympäri Suomen. Nyt tämä yleisön ja esiintyjien suosikki on vihdoin levytetty. Sibelius Tapiolan kuorossa -levyllä kuullaan ainutlaatuinen kokoelma Sibeliuksen rakkaimpia ja tunnetuimpia, mutta myös harvemmin kuultuja mies- ja sekakuoroteoksia lapsikuorolle transkriptoituna. Levy on maailmanlaajuisesti ennenkuulematon ja sopii erinomaisesti julkaistavaksi Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kynnyksellä.

Jean Sibeliuksella (1865–1957) ei ollut aikanaan käytössään Tapiolan kuoron kaltaista instrumenttia. Niinpähänen parhaat kuoroteoksensa ovat aiemmin olleet lapsikuorojen ulottumattomissa.

– Sibelius kuulostaaTapiolan kuoron esittämänä tuoreelta ja raikkaalta. Lasten laulamana oman aikansa isänmaallishenkisetteokset nousevat uudelleen ajankohtaiseksi, ja tavallisesti aikuisten esittäminä kuullut tekstit saavaterityisen merkityksen, sanoo Tapiolan kuoron taiteellinen johtaja Pasi Hyökki.

– Sibelius ei aikanaan edestuntenut lapsikuoroa instrumenttina – kuinka hän olisikaan kirjoittanut, jos olisi tuntenut Tapiolankuoron, Hyökki pohtii.

Sibelius Tapiolan kuorossa –levyn kiertuekonsertti la 8.10. klo 18 Mikkelin tuomiokirkossa. Tapiolan kuoro ja Cantus Michaelis, johtajina Pasi Hyökki ja Johanna Tähkäpää. Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma 10e. Sibelius Tapiolan kuorossa -levy 20e.