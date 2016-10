Takaisinveto: Naudan paahtopaistin marinadi sisältää selleriä, jota ei ole mainittu pakkausmerkinnöissä

Lidl on poistanut myynnistä punaviini-rosmariini-marinoidun naudan paahtopaistin. Tuotteen marinadissa on virheellisesti käytetty mausteseosta, joka sisältää selleriä. Tuotteen pakkausmerkinnöissä ei mainita selleriä. Tuote ei sovellu henkilöille, jotka ovat yliherkkiä sellerille. Muille tuote on turvallinen käyttää. Tuotetta on myyty kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä.

Tuote: Reilu Gourmet punaviini-rosmariini-marinoitu naudan paahtopaisti

Pakkauskoko: n. 1,1 kg

Valmistaja: Snellmanin Lihanjalostus Oy

Viimeinen käyttöpäivä: 20.10.–28.10.2016

Asiakkaat voivat halutessaan palauttaa virheellisen tuotteen lähimpään Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.

Lisätietoja asiakkaille: Lidl Suomi Ky, puh. 0800-0-5435 tai asiakaspalvelu@lidl.fi