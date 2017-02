Suomirokkia, kitararokkia ja punkkia!

Neljän

bändin voimin

kaamosta

kaatamassa.

Tulevana lauantaina on Rantakylässä, Kivijalassa tarjolla monipuolinen ja tiukka kattaus.

Illan avaa mäntyharjulainen Puolan Lakot, joka on tarjonnut vuodesta 1980 lähtien korvia hivelevää svengiä. Toki väliin on mahtunut pikainen n. 30 vuoden tauko. Mikäli Mäntyharjulla olisi oikeita pubeja, yhtye lokeroisi itse itsensä pubrock -genreen. Puolan Lakot: Jape ääni, Vesku kitara, Ykä rummut, Henkka basso.

Petroolinkatkuista kitararokkia tykittää Street Revolver. Luvassa on taatusti tiukkaa ryminää ensimmäisestä tahdista viimeiseen karjahdukseen, eikä tämä setti tule jättämään ketään kylmäksi. Olisi suorastaan uhkarohkean typerää jättää tämä tsekkaamatta. Street Revolver: Tipi Nokelainen laulu ja basso, Karri Kortelainen kitara, Mikko Nokelainen rummut, Kari Vesalainen kitara.

Kahden edellä mainitun välissä esiintyy tiukka punkbändi Wahlroos, joka on Puolan Lakoista ja Street Revolverista sisäsiittoisesti kasattu SuperBändi. Wahlroos voitti viime syksynä Ramoviisut tiukasti kantaa ottavalla ”Ei mulla vielä niin huonosti mee, et rupeisin J.Karjalaista kuuntelee” -biisillä. Wahlroos nähdään ensimmäistä kertaa Mikkelissä keikalla ja tästä kymmenminuuttisesta spektaakkelista riittää varmasti niin lapsille kuin lapsenlapsille kerrottavaa.Wahlroos: Tipi laulu ja kitara, Henkka basso, Ykä rummut, Kari kitara.

Illan päättää n. klo 23:30 lauteille astuva suomirokin sanansaattaja Baltix. Marraskuussa julkaistu tuore pitkäsoitto Historiaa on saanut erittäin positiivisen vastaanoton ja kerännyt mukavasti kuuntelukertoja esim. Spotifyssa. Baltixin setistä löytyy tuoreen levyn materiaalin lisäksi myös vanhoja ralleja. Baltixin kokoonpano: Jani Lahikainen laulu, koskettimet, Jari Valjakka kitara, Juha Perälahti kitara, Tero Väisänen basso, Kalle Myyryläinen rummut. Rock. Suomirock.

Vitosella sisään. Showtime klo 21. K-18