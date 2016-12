Suomi 100-Lähtölaukaus Mikaelissa 31.12.

Pelastuslaitoksen lapsiperheiden ilotulitus siirtyy Mikaeliin!

Mikkelissä polkaistaan näyttävästi käyntiin Suomen 100-vuotisjuhlavuosi Uuden vuoden aattona 31.12. Vuoden vaihtumista juhlitaan monipuolisella ja viihdyttävällä ohjelmalla konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa. Perinteinen ja supersuosittu Pelastuslaitoksen lapsiperheiden ilotulitus siirtyy juhlavuoden kunniaksi Pelastuslaitoksen edestä Mikaeliin!

– Kannattaa tulla ajoissa paikalle ja pyydämme jo nyt huomioimaan parkkipaikkojen niukkuuden Mikaelin pihalla, sanoo kulttuurijohtaja Marita Kajander.

– Ensisijaisesti Mikaelin parkkipaikat olisi hyvä jättää niille, joille liikkuminen tuottaa ongelmia. Lähiympäristössä löytyy kyllä parkkipaikkoja – esimerkiksi Esedun Raviradantien, Marskinaukion, Mimosan ja Pankalammen terveysaseman parkkipaikkoja voi hyvin käyttää, ja ne ovat vain pienen kävelymatkan päässä Mikaelista.

Lasten uusivuosi 2016 sisältää monipuolista ohjelmatarjontaa lapsille klo 15–18 välisenä aikana. Lasten uudenvuoden juhlinnan aloittaa klo 15 Jokeri Pokeri Box Simon Super Taikashow Mikaelissa, jonka jälkeen talo on täynnä erilaisia lapsille suunnattuja toimintapisteitä.

– Toimintapisteissä lapset pääsevät muun muassa sirkuksen, teatterin ja karaoken pyörteisiin sekä askartelemaan, liikkumaan ja ottamaan kasvomaalauksia. Uuttavuotta ei tarvitse juhlia tyhjin vatsoin, sillä Mikaelin ravintolasta on ostettavissa monenmoista herkullista purtavaa, kertoo tuottaja-assistentti Jannika Vahvaselkä.

Tapahtuma on ilmainen, lukuun ottamatta Jokeri Pokeri Box Simon Super Taikashow’ta.

Pelastuslaitoksen lapsiperheiden ilotulitus siirtyy juhlavuoden kunniaksi Mikaeliin! Pelastuslaitos siirtää suositun lapsiperheiden ilotulituksen juhlavuoden kunniaksi pelastuslaitokselta Mikaelin ympäristöön. Ilotulitus alkaa perinteiseen tapaan klo 18.

– Parhaimmat katselupaikat ovat varmasti Pankalammen rannalla, Terveyskeskuksen ja Mikaelin välisellä alueella, kertoo palomestari Markku Mäkelä.

– Jäältä ilotulitusta ei saa seurata, eikä uimarannalle ole ilotulituksen aikana kenelläkään asiaa.

Lastenjuhlan ja ilotulituksen jälkeen, klo 18.30–21 uudenvuoden juhlinta jatkuu Mikaelissa tunnelmallisilla ja rennoilla Suomi 100 -etkoilla klo 21 asti. Etkoilla on luvassa monenlaisia aisteja helliviä elämyksiä aikuisempaan makuun, kuten herkullista ruokaa, musiikkia, tanssia, close-up taikuutta, karaokea, tankotanssia ja vartalomaalausta. Illan ohjelma on rakennettu niin, että jokainen voi tulla ja mennä oman aikataulunsa mukaan. Ota vauhtia uudenvuoden juhlintaan Mikaelista Suomi 100 -etkoilta! Tapahtuma on ilmainen.

Mikkeli myös juhlii vuodenvaihdetta yhdessä Levin ja Helsingin kanssa Suomen suurimman digitaalisen maalausseinän kautta!

– Mikaeliin pystytetään koko tapahtuman ajaksi Suomen suurin digitaalinen maalausseinä, jonka kautta voimme lähettää terveisiä kanssajuhlijoille Helsingin Kansalaistorin Suomi 100 -päätapahtumaan ja Levin Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumaan, kertoo Sami Kämppi mikkeliläisestä OiOi Collective Oy:stä.

Myös Yle Mikkeli välittää Mikkelin avajaispäivän tunnelmia ympäri Suomea.

Tapahtuman järjestävät Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelut ja Suomi 100 -juhlavuoden Koti Yhdessä – Yhdessä koti -hanke.

Löydät tapahtuman Mikkelin kaupungin Facebook-sivujen alta, tapahtumanimellä Lähtölaukaus Suomi 100- vuoteen ( https://www.facebook.com/events/198907913893039/ ).