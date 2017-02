Suomalaisin jousin Erkki Lasonpalon johdolla

Mikkelin kaupunginorkesteri juhlistaa Suomea kotimaisella jousimusiikilla.

Mikaelissa kuullaan huomnenna torstaina suomalaisia jousiorkesterimusiikin klassikoita.

Konsertin johtaa aiemmista ennakkotiedoista poiketen kapellimestari Erkki Lasonpalo, josta on tullut mikkeliläisyleisön kestosuosikki. Solistiosuuksista vastaa orkesterin konserttimestari Jyrki Lasonpalo. Tuttuun tapaan intendentti haastattelee ennen konserttia klo 18.30 taiteilijavartissa vierailevia taiteilijoita illan ohjelmasta.

– Ohjelma sisältää kansanmusiikkia – pelimanni- ja Pohjanmaa kuviota, kertoo Lasonpalo.

– Jopa neljä teosta on sidoksissa suomalaiseen kansanmusiikkiin. Aulis Sallisen Aspekteja Peltoniemen Hintrikin surumarssista on erittäin hieno kappale. Olen päässyt itse viulistina soittamaan teosta kvartetti-versiona lähemmäs neljäkymmentä kertaa ja nyt ensimmäistä kertaa johdan teoksen.

Pehr-Henrik Nordgrenin suosituimpiin teoksiin lukeutuva Pelimannimuotokuvia sisältää vapaita mukaelmia vanhoista pelimannisävelmistä, jotka kumpuavat keskipohjalaisesta ympäristöstä. Toivo Kuula ja Uuno Klami pysyttelevät kansansanlaulujen teemoille uskollisempana ja suosivat sovituksissaan perinteisempiä kansallisia sävyjä.

Jean Sibeliuksen tuotannosta nousevat esiin ensimmäiseksi sinfoniat ja yksinlaulut, mutta onneksi hän tarttui myös jousiorkesterimusiikkiin ja sävelsi upeita tunnelmallisia – kuten Sarja viululle ja jousille – mutta myös viihdyttäviäkin miniatyyrejä, jollaisista hieno esimerkki on Suite champêtre.

– Konsertissa kuullaan vähemmän tunnettua Sibeliusta ja viime vuonna edesmenneen Einojuhani Rautavaaran Adagio celeste edustaa säveltäjän myöhäistä, neo-romanttista ilmaisua.

Erkki Lasonpalo on opiskellut viulunsoittoa Lahden konservatoriossa ennen siirtymistään Sibelius-Akatemiaan viulu- ja kapellimestariopintojen pariin. Kapellimestaridiplomin hän suoritti Leif Segerstamin johdolla vuonna 2012. Lasonpalo on vieraillut lukuisten suomalaisten orkesterien kapellimestarina ja on vieraillut myös Mikkelissä useampia kertoja.

Jyrki Lasonpalo on esiintynyt solistina ja kamarimuusikkona monilla merkittävillä kotimaisilla ja ulkolaisilla estradeilla. Aiemmin Turun filharmonisen orkesterin sekä Sinfonia Lahden vuorottelevana konserttimestarina toiminut Lasonpalo aloitti Mikkelin kaupunginorkesterin konserttimestarina syksyllä 2012.

Kaupunginorkesteri tulee koko vuoden ajan ottamaan huomioon Suomen 100 -vuotis juhlavuoden.

– Tämä konsertti avaa meidän osaltamme Suomi 100 -juhlavuoden sisältäen pelkästään suomalaista musiikkia, sanoo orkesterin intendentti Nikke Isomöttönen.

– Juhlavuoden aikana ja sen kunniaksi tullaan jokaisessa Mikkelin kaupunginorkesterin konsertissa kuulemaan ainakin yksi suomalainen teos.

Mikkelin kaupunginorkesteri: Suomalaisin jousin Mikaelissa to 2.2. klo 19. Viulu Jyrki Lasonpalo, kapellimestari Erkki Lasonpalo.