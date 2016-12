Suomalais-venäläiset metsäalan ammattitaitokilpailut pidettiin Mikkelissä

Voitto meni Savonlinnaan.

Esedu järjesti perinteiset, vuotuiset metsäalan suomalais-venäläiset ammattitaitokilpailut Mikkelissä Salosaaressa 28.–29.11.

– Kilpailussa mukana oli yhteensä yksitoista kilpailijaa, joista venäläisiä kilpailijoita oli Viipurin maa- ja metsätalousoppilaitoksesta kolme ja Lisinon metsäoppilaitoksesta kaksi, kertoo kilpailun johtajana toiminut metsäalan opettaja Jari Taavitsainen.

– Venäläisdelegaatiossa oli mukana Leningrad oblastin koulutuskomitean edustaja. Suomalaiset kilpailijat, joita oli yhteensä kuusi, edustivat Esedun Mikkelin ja Pieksämäen metsäopetusta sekä SAMIa.

Metsäalan ammattitaitokilpailu järjestetään vuorovuosin Savonlinnassa, Mikkelissä ja Venäjällä. Kilpailussa on neljä osiota.

– Lajitunnistus, jossa oli tunnistettava kahdeksan puulajia ja neljä eläimen jälkeä. Seuraavaksi kilpailijoilla on 20 minuuttia aikaa tehdä avohakkuu metsäkonesimulaattorilla. Moottorisahan käyttö on myös taitolaji, ja kilpailussa kuului vaihtaa teräketju sekä kääntää laippa moottorisahaan ja samalla sahalla piti suorittaa päältäsahaustehtävä, jossa piti sahata 35 cm leveästä pöllistä 5 cm paksuinen kiekko. Tehtävässä mitattiin sahauksen suoruutta. Tässä moottorisahatehtävässä on samat arvosteluperusteet kuin SM-kisoissa, kertoo Taavitsainen.

– Sitten oli ajokonetehtävä, missä oikealla metsäajokoneella piti rakentaa torni viidestä 40 cm leveästä pöllistä. Nopein voittaa osion.

Kilpailun voitti Jori Ryyppö Savonlinnasta. Toiseksi tuli Tikhonov Vyacheslav Lisinon metsäoppilaitokselta ja kolmannelle sijalle sijoittui Juho Peltola Esedusta.

– Tulkkina meillä toimi metsäopettaja Marko Pylvänen. Muut metsäkoulun opettajat ja opiskelijat ovat toteutuksessa mukana erilaisissa rooleissa, kertoo Taavitsainen.

– Kisa meni kaikenkaikkiaan hyvin. Itsekseen ei oppilaitos pärjää, vaan on hyvä luoda kontakteja moneen suuntaan. Kilpailutoiminta tarjoaa oivan tavan rakentaa verkostoja ja yhteistyötä muiden alan oppilaitosten kanssa.

– Yhteistyön näkökulmasta tällaiset kilpailut ovat aivan huippujuttu. Näistä jää kaikille hyvä mieli, totesi Taavitsainen.

Esedun opiskelijoille oli Taitaja-kisoja matalampi kynnys osallistua kisaan, kun kilpailut järjestettiin ”omalla kentällä”.