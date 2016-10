Stevie Ray Vaughan Special Roots Night Live Einon Vintillä.

Gastropub Einon Vintillä on perjantaina luvassa todella kuumia säveliä, kun Kapa’s All Stars virittelee käyntiin Roots Night Liven teemalla Stevie Ray Vaughan Special!

Bluesin ehdottomaan eliittiin kuuluva yhdysvaltalainen blues-rock-kitaristi ja laulaja Stevie Ray Vaughan teki läpimurtonsa ensimmäisellä levyllään Texas Flood, 29-vuotiaana vuonna 1983. Vuonna 1990 helikopterionnettomuudessa menehtynyttä Stevie Ray Vaughania on ylistetty yhtenä kaikkien aikojen merkittävimmistä kitaristeista.

Einon esiintymislavalle Stevie Ray Vaughanin hengessä esiintymään nouseva Kapa’s All Stars on yhtä kuin: Aaretti Korpisalo urut, Kapa Montonen kitara ja laulu, Juho Puikkonen basso, Timo Laatikainen rummut, Harri Räisä kitara ja laulu sekä Timo Timonen kitara ja laulu.

Einon Vintillä Roots Night Live – Stevie Ray Vaughan Special

pe 21.10. Ovet klo 20, showtime 21.30.