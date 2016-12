SM-ralli viedään Mikkelissä uusiin ulottuvuuksiin

Mukana myös Baltic Rally Trophy.

Mikkelin Urheiluautoilijoiden viidestoista peräkkäinen SM Vaakuna-Ralli saa kaudella 2017 mittavammat puitteet kuin yksikään suomalainen SM-ralli aikaisemmin, sillä kilpailun yhtenä osana ajetaan FIA:n Baltic Rally Trophy -sarjan osakilpailu.

Kansainvälinen autoliitto FIA on 30. marraskuuta pidetyssä kokouksessaan vahvistanut sarjan tulevan vuoden kilpailukalenterin ja Mikkelissä sekä sen lähiympäristössä ajettava SM Vaakuna-Ralli toimii sarjan yhtenä osakilpailuna. Osallistujia kilpailuun voidaan jo sarjan nimenkin perusteella odottaa varsinkin Baltian maista ja tulevana vuonna myös Ruotsista.

Baltic Rally Trophy -sarjaa ajetaan muun muassa Virossa, Latviassa, Liettuassa ja nyt myös Suomessa. Sarja toimii niin sanotusti yhtenä karsintasarjana European Rally Trophy -kilpailuun kahdeksan muun sarjan kanssa, ja näiden sarjojen parhaat pääsevät loppukilpailuun taistelemaan European Rally Trophy -mestaruuksista.

– FIA:n alaisia rallikilpailuja on ennen tätä Baltic Rally Trophy -osakilpailua ajettu Suomessa vain MM-rallin muodossa Jyväskylän alueella (Neste Ralli) sekä EM-rallin muodossa Lahden alueella (Lahti Historic Rally), joten ison asian äärellä ollaan, kertoo Mikkelin Urheiluautoilijoiden puheenjohtaja Jari Jakonen.

– Kaikki osa-alueet meidän rallissamme täyttävät tällaiselle kansainväliselle kilpailulle vaadittavat kriteerit ja se on huomattu myös ulkomailla. Vuoden 2016 rallissa meillä oli ilmoittautuneita 14 eri maasta. Toivotammekin edelleen myös kaikki kansainväliset kilpailijat erittäin lämpimästi tervetulleiksi savolaisen äkkiväärille teillemme, Jakonen lisää.

Myös SM Vaakuna-Rallin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Hannu Hulkkonen hykertelee tyytyväisyyttä.

– Olemme äärimmäisen ylpeitä siitä, että pitkäjänteinen työmme on noteerattu – osakilpailun saaminen tänne meille on kova juttu. Niin kova juttu, ettei sitä oikein vielä ymmärretäkään. Se on kova juttu meille, mutta eritoten koko Suomen autourheilulle. Haave kansainvälisestä rallista on ollut olemassa meillä jo pitkään, ja nyt se konkretisoituu. Baltic Rally Trophy -sarjan järjestäjät ovat itse ottaneet meihin yhteyttä eli toive järjestää osakilpailu täällä meillä on lähtenyt järjestäjältä itseltään, ja siihen toiveeseen nyt pääsemme vastaamaan, Hulkkonen sanoo.

SM Vaakuna-Rallin kilpailunjohtajana toimiva Tomi Jääskeläinen toivoo sään suosivan tapahtumaa ensi helmikuussa.

– Baltic Rally Trophy -sarjan osakilpailun saaminen meidän SM-rallin yhteyteen on kyllä todella hieno juttu. Nyt on syytä olla ylpeä reitistä ja kaikista järjestelyistä – on ilo olla osana tekemässä tätä rallia. Nyt vain kovasti toivotaan talven olevan järjestelyille suotuisa, Jääskeläinen toteaa.

Autourheilun kansallisen lajiliiton rallin AKK-Motorsport ry:n lajipäällikkö Henrik Frank on myös todella tyytyväinen Baltic Rally Trophyn rantautumisesta suomeen.

– On todella hienoa, että pääsemme pitkän tunnustelun jälkeen konkreettisesti avaamaan yhteistyön Baltian maiden kanssa rallissa näin korkealla tasolla. Meillä suomessa lajilla on todella vankat perinteet, mutta vaikka Baltiassa perinteet ovat lyhyemmät, on maissa todella kova intohimo rallia kohtaan. Tämä yhteistyö joka nyt Mikkelissä alkaa, avaa toivottavasti portteja myös laajempaan kanssakäymiseen eri maiden lajiliittojen, järjestäjien ja kilpailijoiden välillä. Baltia on etäisyydeltään kuitenkin varsin lähellä, ja tarjoaa aivan uutta kulttuuria ja markkina-aluetta rallin osalta, Frank hehkuttaa.

SM Vaakuna-Ralli ajetaan Mikkelissä ja sen lähiympäristössä tulevan vuoden helmikuun 17. ja 18. päivä. Luvassa on yhdeksän erikoiskoetta: kaksi perjantaina ja seitsemän lauantaina. Erikoiskoekilometrejä tulee kertymään yhteensä noin 130.

– Mikkelin raviradalla ajettava perjantai-illan yleisöerikoiskoe eli Super EK on ainutlaatuinen spektaakkeli ennenkokemattomine oheisohjelmineen, joten paikalle kannattaa ehdottomasti tulla kauempaakin. Olemme myös yhdistäneet voimamme Mikkelin oman liigalätkäjoukkueen Jukurien kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että samalla lipulla saa perjantaina SM-rallia ja lauantaina liigalätkää. Majoitukset kannattaa varata hyvissä ajoin sillä tulijoita on, Hannu Hulkkonen muistuttaa.