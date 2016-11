SM -ralli ja liigalätkä yhdistävät voimiansa

SM Vaakuna-Ralli 2017 ja Mikkelin oma liigajoukkue Mikkelin Jukurit yhdistävät voimansa ja tarjoavat katsojilleen yhteislippua – perjantaina rallia ja lauantaina lätkää.

Yhdellä lipulla pääsee nauttimaan vauhdikkaasta rallista ja liigalätkän ottelusta – perjantaina 17.2. SM -rallin yleisöerikoiskoe huikeine oheisohjelmineen Mikkelin Raviradalla ja lauantaina 18.2. kutkuttavan jännittävä Jukurit -SaiPa -ottelu Mikkelin jäähallilla.

– Kokeilimme pienimuotoisesti viime rallissa olisiko tällaiselle yhteislippuajatukselle tilausta, ja saimme siitä paljon positiivista palautetta – ja kun nyt vielä on kyseessä liigajoukkueen ottelu, niin kysyntää varmasti riittää, tuumaa SM Vaakuna-Rallin markkinoinnista vastaava Tomi Lantta.

– Kenties saamme molempien lajien pariin ihan uusia ihmisiä – ihmisiä jotka eivät ole koskaan katsoneet rallia tai lätkää livenä paikan päällä.

Yhteislipun hinta on 20 euroa ja niitä on myynnissä www.nettilippu.fi palvelussa. Lippuja on rajoitetusti, joten halukkaiden kannattaa toimia nopeasti. Halutessaan myös pelkän sisäänpääsylipun rallin perjantain yleisöerikoiskokeelle voi ostaa samaisen palvelun kautta. Perjantain lipun hinta on 15 euroa.

Liput tulevat myyntiin pe 25.11. klo 14.