Sirja ja Konfuusio Kulma Pubissa

Helsinkiläinen yhtye Sirja & Konfuusio esiintyy Mikkelissä, Kulma Pubissa 17.11. Sirja ja Konfuusio kulkee vahvasti omaa merkityksellistä tietään. Puurtisen tavoite on pyrkiä tarjoamaan isolle yleisölle omaperäistä ja ajattelua vaativaa hengenravintoa vastapainona kaupalliselle radiotarjonnalle.

Bändi julkaisee tammikuussa 2017 debyyttialbuminsa Mielen sensuuri digitaalisesti ja vinyylinä tammikuussa 2017. Mielen sensuuri -levy on Sirja & Konfuusion ensimmäinen kokopitkä albumi. Kappaleet ovat yhtyeen keulahahmon Sirja Puurtisen käsialaa. Puurtinen itse on myös levyn tuottaja yhdessä yhtyeen kitaristi Ossi Nurmelan kanssa. Vuoden 2015 syksyllä Sirja & Konfuusio julkaisi singlen Elämäsi Eteinen / Humallun Hurmiosta.Singlestä julkaistiin myös pieni vinyylipainos, joka myytiin loppuun.

Sirja & Konfuusio muodostui vuoden 2014 loppupuolella, jolloin yhtye äänitti ensimmäisen demonsa Erehdys. Kappale poimittiin heti viikon parhaana Radio Helsingin DLXDemo Showssa ja Soundi-lehden demolaarissa. Kappaleeseen toteutettu musiikkivideo valittiin kilpailemaan Oulun Musiikkivideofestivaalien kilpailuryhmään 2015.

Sirja ja Konfuusio 17.11. klo 20 KulmaPub (Juvantie 9–11).