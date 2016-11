Sinuhe ”Sinkku” Wallinheimo vieraili Sairilan koulukodissa

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (Kok.) sai kutsun vierailulle Sairilan koulukotiin ja vierailu toteutui parisen viikkoa sitten.

– Sairilan koulukodissa nuoret asuvat ja käyvät peruskoulua. Paikkoja on 35:lle nuorelle ja työntekijöitä on n. 76, kertoo koulukodin johtaja Assi Kukkonen.

– Jokaisella nuorella on henkilökohtainen oma ohjaaja. Peruskoulua Sairilassa voi käydä kolmannesta luokasta aina kymppiluokkaan.

Peruskoulun jälkeen oppilaista osa jää Mikkeliin, osa palaa muualle kotipaikkakunnilleen.

– Siellä on tukiverkostoja, joiden kanssa yhteistyössä pyrimme myös siihen, että elämä ja asuminen sekä mahdolliset jatko–opinnot tai työelämään sijoittuminen käy sujuvasti, kertoo Kukkonen.

Idea vierailuun syntyi nuorten aloitteesta.

– Meillä toimii nykyään oppilaskunta täällä, jonka idea oli kutsua kansanedustaja käymään – sillä pienellä taka-ajatuksella, että ehkä se poikisi myös kutsun vastavierailulle eduskuntaan, kertoo Kukkonen.

Wallinheimo lupasi vastavierailun onnistuvan, kunhan eduskunnan remontti valmistuu.

Wallinheimo on mukana eduskunnan suuressa valiokunnassa ja tulevaisuusvaliokunnassa.

– Suomessa joka viides 20–24 -vuotias on syrjäytymisvaarassa. Mitä se tulee maksamaan yhteiskunnalle, jos yksi syrjäytynyt nuori maksaa noin miljoona euroa? Suomalainen alle 15-vuotias liikkuu koko läntisessä maailmassa vähiten. Nämä ovat kovia juttuja, sanoo Wallinheimo.

– Kun tulevaisuudessa mennään varmasti yhä hektisempään maailmaan, vaihdetaan työpaikkoja, työurat pitenee – ja jos putkesta tullaan läpi sekä fyysisesti että psyykkisesti huonommassa kunnossa, ei tulevaisuus hyvältä näytä.

Entinen huippumaalivahti vastaili nuorten kysymyksiin mm. urastaan jäällä. Vierailun aikana selvisi montakin seikkaa. Muun muassa se, että Sinuhesta on väännetty lempinimi ”Sinkku”, että enää Wallinheimo ei pelaa, polvet eivät kestä ja se, että ”Sinkku” muutti jo 17-vuotiaana pois kotoa. Onneksi oli lätkäharrastus, joka piti kiinni rutiineissa.

Tietenkin hänet myös haastettiin ”pöytälätkäturnaukseen”. Yllätyksenä Wallinheimo kutsui Sairilan vierailulleen mukaan Joni Vesalaisen, Jukureiden myynti- ja markkinointijohtajan, joka toi tullessaan sata pääsylippua Jukureiden otteluihin.

Sairilan koulukodin taustalta löytyvät pitkän historian omaavat Koivikon ja Sairilan koulukodit (ent. Kasvun Yhteisöt). Vuoden 2014 alkupuolella kaikki toiminta keskitettiin Sairilan yksikköön, jossa toteutettiin laaja rakennushanke. Alueelle rakennettiin nykyaikaiset, turvalliset ja viihtyisät tilat, jotka käsittävät kolme uutta osastorakennusta. Yksi osastorakennus peruskorjattiin täydellisesti.

Koulukodissa toimii oma erityiskoulu, jossa lähtökohtana on kuntouttava kasvatus ja perustaitojen oppiminen peruskoulun opetussuunnitelman mukaisesti. Opetus järjestetään 4-8 oppilaan pienryhmissä, joissa työskentelee erityisopettaja sekä koulunkäyntiavustaja.

Sairilan koulukodin henkilöstö koostuu pääasiassa opetus-, kasvatus- ja hoitoalan ammattilaisista. Tukitoimet täydentävät osaavaa työntekijäjoukkoa. Henkilöstön osaamista vaalitaan erilaisin sisäisin ja ulkoisin koulutuksin ja työnohjauksen avulla.