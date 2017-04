Mikkelin Tyttöteatterin uusin ensi-ilta.

Mitä on veljeys? Entä härkäpäisyys? Voimalla seitsemän miehen huudetaan, pelataan lätkää, kuljetaan aapiset kourassa naimaan, lähdetään Jukolasta Impivaaraan – ja takaisin – ja kohdataan viinapiru. Sitten vedetään jotakin turpaan tai opetellaan lukemaan. ”Tähtiä kuin Otavassa, poikia on Jukolassa” – vaan millaisia ihmisiä he ovat?

Mikkelin Tyttöteatteri kumartaa kohti satavuotiasta Suomea tuoden näyttämölle Aleksis Kiven klassikon ”Seitsemän veljestä”. Jukolan joukon on näyttämölle dramatisoinut Mikko Roiha ja sen on ohjannut Saga Kiukas – apuohjaajana on toiminut Katriina Korpinen. Musiikki on Tyttöteatterilaisten omaa käsialaa.Produktio on Myrsky-hankkeen tukema.

Rooleissa: Kaisa Kohvakka, Aada Lahtinen, Kaneli Lahtinen, Sanni Moisio, Venla Moisio, Aino Puhto, Linda Pylkkänen, Elli Pölhö, Inka Rantalainen, Tuiku Rauhala, Wiki Ripatti, Ella Siitari, Viivi Utulahti ja Enni Viitanen.

Ensi-ilta keskiviikkona 19.4. klo 19 Vanhalla Sotkulla (Jääkärinkatu 9). Muut esitykset samassa paikassa to 20.4. klo 19, pe 21.4. klo 12 sekä la 22.4. klo 16 ja klo 18. Liput 12€ / opiskelijat 7€.

https://www.nettilippu.fi/event/view?id=1810 ja ovelta käteisellä. Ryhmämyynti: tyttoteatteri@gmail.com. Kesto n. 1h 30min, ovet avataan n. 30min ennen esityksen alkua.

Tyttöteatterin toimintaa on tukenut Lasten ja nuorten säätiön Myrsky-hanke. Yhteistyössä Hattu Ry, Kulttuuriosuuskunta KUKA, Kulttuuriyhdistys KUBI Ry.