SATUA! – uusi kirjallisuustapahtuma Mikkeliin

Mikkelin musiikkiopiston salissa järjestettävä Satunaari alkaa sanataideohjaaja Kaarina Lavosen vauvarunokylpylällä. Lapsille esiintyvät kirjailija Wilson Kirwa ja kirjailija, Vantaan sanataidekoulun rehtori Siri Kolu. Sadun ympärille luodun kirjallisuustapahtuman tarkoituksena on nostaa esiin lastenkirjallisuutta ja lapsille lukemisen tärkeyttä. Tapahtuman kohderyhmänä ovat lapset ja perheet, opettajat ja muut lasten kanssa työskentelevät sekä kaikki satujen ystävät.

Satunaarin aikuisille suunnatussa osuudessa Suomen kirjallisuuden tutkija, FT Maria Laakso alustaa aiheesta Tove Janssonin Muumi-kirjat lasten ja aikuisten yhteisenä satukirjallisuutena. Lastenkirjallisuuden kriitikko, tutkija Päivi Heikkilä-Halttusen otsikkona on Rakkaus kirjaan alkaa sylistä eli miksi lapselle on hyvä lukea pienestä pitäen.

Pääkirjaston Mikkeli-saliin pystytettävässä satumaailmassa julkisuuden henkilöt lukevat lempisatujaan ääneen. Ohjelmassa on myös satumuotinäytös ja satudisco. Kirjaston kirjanäyttelyissä on esillä satuja vuosien varrelta.

Teatteriklubilla paikalliset nuorisoteatteriryhmät esittävät satuimprovisaatioita. Suomen tunnetuimpiin katutaiteilijoihin kuuluva Jussi TwoSeven aloittaa uuden taideteoksen maalaamisen SATUA! -tapahtuman aikana. Katutaideteos tulee alikulkutunneliin, joka sijaitsee kaupungista satamaan kulkevan pyörätien varrella. SATUA! -kirjallisuustapahtuman järjestävät Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelut ja Taiteen edistämiskeskus yhteistyössä Mikkelin kaupunginkirjaston ja eri toimijoiden kanssa.

Tapahtuma alkaa perjantaina klo 9, kun Veikko Happonen julistaa saturauhan Mikkeliin Mikkelin kaupungintalon parvekkeelta. Perjantain aikana kirjastossa on sadunlukua, jossa lukijoina mm. kaupunginjohtaja Timo Halonen, orkesterin intendentti Nikke Isomöttönen, Mikkelin Teatterin johtaja Katriina Honkanen, kansanedustaja Satu Taavitsainen, Ali Elkharam, Kelan tuleva pääjohtaja Elli Aaltonen ja monet muut tunnetut henkilöt.

Kaksipäiväisen tapahtuman tiimoilta tarjolla on myös Mikkelin Teatterissa on vauvateatteria, Kiiskinmäen päiväkeskuksessa vanhoja koululoruja, Mikkeli-salissa satumuotinäytöstä, Teatteriklubilla Satua-improilta, on tanssivaa satusetää, Kylli-tätiä ja paljon, paljon muuta!

SATUA! -kirjallisuustapahtuma Mikkelin Musiikkiopiston salissa 14.–15.10. Koko ohjelma luettavissa osoitteessa www.mikkeli.fi

HUOM!

Haluatko mukaan perjantain satumuotinäytökseen esiintymään? Haluamme suoda elämyksen muutamalle perheelle (laajasti käsitettynä, mukaan voi tulla esim. isä ja lapsi, mummo ja lapsenlapsi tai vaikkapa sisarukset) satuhahmoksi muuntamisen osalta. Me hoidamme maskeerauksen ja puvut. Mukaan lähteviltä vaaditaan ainoastaan sitoutumista klo 12-16 väliseksi ajaksi ja esiintymisintoa sen verran, että pystyy kävelemään lavalla muotinäytöksen aikana. Ilmoittaudu mukaan: susanna.latvala(at)mikkeli.fi tai 050-3117204.

Lauantaina

Lea Suopelto kirjoittaa vauvoista runomuotokuvia Mikkelin kirjaston lastenosastolla. Voit osallistua tapahtumaan vauvan kanssa. Halukkuutensa vauvarunoon voi ilmoittaa paikan päällä. Maksuton.