Sasha Mäkilän kapellimestarikurssi pyörähti käyntiin Mikkelissä

Päätöskonsertit Ristiinassa ja Mikkelissä.

Sasha Mäkilä toimi Mikkelin kaupunginorkesterin ylikapellimestarina vuosina 2012–2015. Nyt kuudennen kerran pidettävä Sasha Mäkilän kapellimestarikurssi tuo Mikkeliin jälleen kansainvälistä osaamista 10.–14.1. väliseksi ajaksi.

Sasha Mäkilän kapellimestarikurssit ovat houkutelleet Mikkeliin opiskelijoita ympäri maailmaa vuodesta 2013 lähtien. Suosittujen kurssien kaukaisimmat osallistujat ovat saapuneet Etelä-Afrikasta, Etelä-Koreasta ja Yhdysvalloista saakka. Tämänkertaisen kapellimestarikurssin osallistujat tulevat Suomen lisäksi Yhdysvalloista, Sveitsistä sekä Puolasta.

Sasha Mäkilä on yksi kansainvälisimpiä nuoria kapellimestareitamme. Vuonna 2006 Vakhtang Jordania -kapellimestarikilpailussa Yhdysvalloissa voitettu palkinto toimi lähtölaukauksena hänen uralleen ja vuotta myöhemmin saksalainen kapellimestarilegenda Kurt Masur kutsui hänet assistentikseen Ranskan kansallisorkesteriin.

Vuosina 2010–2012 Mäkilä toimi maailman huippuihin kuuluvan Clevelandin orkesterin apulaiskapellimestarina ja syksystä 2012 kesään 2016 hän toimi Mikkelin kaupunginorkesterin ylikapellimestarina.

Mäkilän viimeisimmät debyytit ovat olleet uusintakutsuun johtanut Sibelius-konsertti joulukuussa 2015 Mariinski-teatterin orkesterin kanssa Pietarissa sekä keväällä 2016 Busanin filharmonisen orkesterin kanssa Etelä-Koreassa.

Opintonsa Sasha Mäkilä on suorittanut Pietarin konservatoriossa Venäjällä Leonid Kortshmarin ja Sibelius-Akatemiassa Leif Segerstamin oppilaana sekä Aspenin kapellimestariakatemiassa USA:ssa David Zinmanin ohjauksessa. Tällä hetkellä Mäkilä valmistelee taiteellista tohtorintutkintoa aiheenaan Leevi Madetojan orkesterimusiikki. Mäkilä on myös kysytty pedagogi ja hän järjestää suosittuja orkesterinjohdon mestarikursseja Mikkelin lisäksi mm. vuosittain Pärnussa.

Kapellimestarikurssi tarjoaa monipuolisen lähestymisen orkesterin johtamiseen. Aamupäivisin osallistujat johtavat Mikkelin kaupunginorkesteria ja iltaisin johtamista harjoitellaan pianistin kanssa.

– Maailmalla on erilaisia tapoja opettaa johtamista, mutta tällainen vuorottelu on tehokkain tapa kapellimestarikoulutuksessa. Orkesterin kanssa työskentely on aloitettava riittävän varhaisessa vaiheessa, että oppii ymmärtämään sen reagointia ja käsittelyä, kertoo Mäkilä.

– Kuitenkin myös pianistin kanssa harjoittelu on tärkeä vaihe, kun opiskellaan johtamisen perustaitoja

Tiivis kurssiviikko huipentuu kahteen päätöskonserttiin, joihin yleisöllä on vapaa pääsy. Päätöskonsertit pidetään perjantaina 13.1. klo 19 Ristiinan koulukeskuksen Setelä-salissa ja lauantaina 14.1. klo 14 konserttitalo Mikaelin Martti Talvela -salissa. Konserteissa opiskelijat johtavat Mikkelin kaupunginorkesterin kanssa viikon aikana harjoittamiaan teoksia. Ohjelmassa on Edvard Griegin, Carl Nielsenin, Einojuhani Rautavaaran sekä Jean Sibeliuksen jousiorkesterimusiikkia.

