Saimaa Stadiumin peruskivi muurattiin maanantaina

Mikkelin Kalevankankaalle nousevan suurhallin peruskivi on nyt muurattu. Alkusyksystä käynnistynyt rakentaminen kestää keväälle 2018 asti, jolloin rakennuksen on tarkoitus olla käyttövalmiina. Erilaisiin käyttötarkoituksiin muuntuva halli tulee täydentämään Kalevankankaan monipuolista liikunta-, urheilu- ja tapahtumatarjontaa. Sen käyttöala on lähes kaksi kertaa viereistä jäähallia suurempi. Rakennuksille tulee yhteinen sisääntulo- ja aulatila.

Kulttuuri- ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen osallistui peruskiven muuraamiseen.

– Mikkelin monitoimihallissa on ennakkoluulottomasti yhdistetty koulutuksen ja tutkimustoiminnan tarpeet, yritystoiminnan mahdollisuudet sekä kuntien vastuu kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Tämä kuntien tehtävä tulee korostumaan entistä enemmän sote- ja maakuntauudistuksen myötä, sanoi ministeri Grahn-Laasonen juhlapuheessaan.

– Mikkelissä löydetty konsepti mahdollistaa pienelle maakunnalle ylipäätään sen, että jotakin näin isoa voidaan saada aikaan, ja kaupungin koko huomioon ottaen kyse on ihan huomattavan isosta hankkeesta sen arvon ollessa lähes 20 miljoonaa euroa. Kun ottaa huomioon yleisen taloudellisen tilanteemme, hanke on harvinainen.

– Stadiumin ansaintalogiikka on innovatiivinen – sitä ei ylläpidetä julkisin varoin, eikä se ole vain kovan rahan halli. investoinnissa yhdistyvät ennakkoluulottomasti koulutuksen ja tutkimustoiminna tarpeet, yritystoiminnan mahdollisuudet, mutta myös kuntien vastuu kansalaisten hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä.

Kun hankkeeseen ryhtymisestä tehtiin viime vuonna eri omistajatahoilla lopulliset päätökset, keskeisenä peruteltuna tuotiin esille monitoimihallin positiivinen vaikutus Mikkelin imagolle. Kaupungin maine puolestaan kulkee tutkitusti käsi kädessä alueen veto- ja elinvoiman kanssa.

– Tästä lähtökohdasta tarkastellen, on luontevaa, että monitoimihalli ristitään Saimaa Stadiumiksi. Nimi viestittää paitsi rakennuksen käyttötarkoituksesta, niin myös alueemme keskeisimmästä vetovoimatekijästä eli Saimaan ainutlaatuisesta luonnosta, toteaa Areena Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko tyytyväisenä.

– On tärkeää, että keskeiset kaupungin ja lähialueemme matkailun vetovoimatekijät vahvistavat yhteistä brändiä.

Koivikko aloitti juhlapuheensa sanoin:

– Arvoisat juhlavieraat. Olo on kuin siltainsinööri Jaatisella. ”Minä olen onnellinen mies!”

– Välitavoite on nyt saavutettu. Saimaa Staduimin peruskivi on muurattu. Itäisessä Suomessa taantuman aikana tämän kokoluokan hankkeen toteuttaminen on ollut haasteellista, mutta palkitsevaa. Hanke tuo kaivattua työtä myös paikallisille rakentajille, uusille toimijoille ja sitä kautta verotuloja kaupungille.

– Kysymys on kuitenkin paljon suuremmasta. Alueet ja kaupungit sekä myös oppilaitokset joutuvat nyt ja tulevaisuudessa kilpailemaan yhä voimakkaammin asukkaista, opiskelijoista, tapahtumista ja kaupungistumisen myötä elinvoimaisuudestaan. Saimaa Stadiumi on määrätietoinen hanke pyrkiä vahvistamaan Mikkelin kaupungin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Suomen Nuoriso-opiston elinvoimaisuutta ja vetovoimaa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja Kalevi Niemen mukaan monitoimiareena tarjoaa varmasti vetovoimaiset puitteet uudelle terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koulutukselle, jota parasta aikaa suunnitellaan Mikkeliin.

– Stadiumiin sijoittuva hyvinvointilaboratorio puolestaan on jo tässä vaiheessa herättänyt runsaasti yritysten kiinnostusta yhteiseen tutkimus-, kehittämis- ja testaustoimintaan, toteaa Niemi.

Monitoimihallin rakennuttaa ja sen toiminnasta vastaa osakeyhtiö, jonka muodostavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kaupunki ja Suomen Nuoriso-opisto. Rakentamisen kustannusarvio on 18 miljoonaa euroa. Hankkeelle on saatu valtiolta liikuntapaikkarakentamiseen tarkoitettua avustusta vajaat miljoona euroa.

Saimaa Stadiumin tarinaa voi seurata tänään avattavilta verkkosivuilta osoitteessa www.saimaastadiumi.fi