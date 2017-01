Vuoden ensimmäistä Roots Night Live -teemailtaa vietetään ensi perjantaina Einon Vintillä Creedence Clearwater Revival -yhtyeen musiikin merkeissä.

Legendaarinen CCR vaikutti vuosina 1967-1972 ollen yksi aikansa merkittävimmistä rockbändeistä. Monista yhtyeen kappaleista tulikin sittemmin klassikoita, kuten ”Have you ever seen the rain”, ”Proud Mary” ja ”Who’ll stop the rain”. CCR levytti myös myös muiden lauluja kuten ”Before you accuse me”, ”Jambalaya” ja ”I heard it thru the grapevine”.

CCR otti vaikutteita musiikkiinsa countrysta, bluesista, swamp- ja southern rockista sekä rock’n rollista. Kitaristi-laulaja John Fogerty oli bändin johtohahmo, joka on myöhemmin luonut omaa uraansa menestyksekkäästi aina näihin päiviin asti.

Roots Night Livessa kuullaan perjantai-iltana kahden setin kattava läpileikkaus CCR:n tuotannosta. Teemaillan houseband Kapa’s Allstarsissa soittavat Kapa Montonen (kitara ja laulu), Harri Räisä (kitara ja laulu), Jyrki Tulppo (basso ja laulu) sekä Arto Kurvinen (rummut ja laulu).

Roots Night Live –CCR Special Gastropub Eino pe 27.1. klo 21.30. Ovet auki 20, showtime 21.30. Liput 6/7 euroa.