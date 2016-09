Rock Clubin keikkasyksy käyntiin

Syksyn aikana on tulossa vähintään 15 tapahtumaa ja 25 keikkaa.

Rock Club Mikkelin vilkas keikkasyksy starttaa viikonloppuna. Luvassa on monenlaista artistia ja tapahtumaa ympäri kaupunkia.

Syksyn ensimmäiset keikat on tulevana viikonloppuna Lähemäen Kulma Pubissa. Kun kesän päättäjäisiä juhlitaan Summer´s Dying Fast 2016 -bileissä. Tapahtuma tarjoaa parin paikallisen bändin lisäksi neljä kokoonpanoa ympäri Suomea.

Perjantaina lauteille kiipeävät For The Damned (Mli), No Second Thought (Pori) ja Zombie Rodeo (Hki). Lauantaina Grimace (Mli), Status Abnormis (Jkl) ja Torchia (Tre).

Kattaus on kova, näitä ulkopaikkalaisia ei olla täällä lakeuksilla ennen nähty. RCM suosittelee vilpittömästi tulemaan paikalle!

Keikkasyksy jatkuu Mikkeli Art&Design Weekillä, jonne RCM on tuottanut liudan musiikkitapahtumia. Muun muassa legendaarinen vanha Sotku herää keikkapaikkana henkiin, kun MAD ROCK 23.9. ja MAD WALK & MAYHEM 24.9. -iltamia vietellään paikallisten bändien tahdissa. Avaimet Elämään, Tilt Tank, Life Suffers Defeat, Himanes ja Amanita Virosa nousevat viikonlopun aikana Sotkun lavalle. Lauantai-iltaan lisäväriä tuo paikallista vaatedesignia esittävä trash fashion muotinäytös. Malleina toimivat Jukureiden peleistä tutut Blue Diamondsin tytöt.

Pub Jälkipelissä nähdään 21.9. harvinaisempi keskiviikko alkuillan akustinen keikka samalla teemalla. Manowaria tulkitsee mikkeliläinen S.M.O.K.E.

Myös MAD WEEKIN aloittavassa Outlet -tapahtumassa 17.–18.9. Mikaelissa saadaan nauttia Rock Clubin tuottamista musiikkinumeroista trubaduuri Emma Paavilaisen ja DJ:n muodossa.

Syys-joulukuu välille Rock Club tuo yhdessä ravintola Amarillon kanssa pitkän listan paikallisia kokoonpanoja Amarillon alakerran stagelle. Keikat sijoittuvat lauantai alkuiltoihin ja valtaosa niistä toteutetaan akustisilla kokoonpanoilla. Myös kunnon sähköisiä bändikeikkoja on luvassa.

Lokakuun 14. Kulma Pubiin tulee kovia vieraita, kun Rattus, Hot Kommunist (Viro) ja pari special guestia nousevat Kulman stagelle. Myös muita tapahtumia on suunnitteilla ja lisäykset vielä tällekin syksylle ovat hyvinkin mahdollisia.

Lisätietoja löytyy Rock Club Mikkelin facebook -sivuilta

https://www.facebook.com/rockclubmikkeli/

Summer´s Dying Fast 2016 Kulma Pubissa

Perjantai 2.9. Ovet klo 18, showtime klo 22

For The Damned (Mli)

No Second Thought (Pori)

Zombie Rodeo (Hki)

Lauantai 3.9. Ovet klo 18, showtime klo 22

Grimace (Mli)

Status Abnormis (Jkl)

Torchia (Tre)

Liput: 6e/pvä, 10e/2pvää.