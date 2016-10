Red Nose Company vierailee Mikkelissä.

Ilmari Kiannon Punainen viiva, kaksi miestä, haitari ja sähkökitara.

– Kyseessä on kahden miehen show, jossa minä ja Timo Ruuskanen esitetään kaikki roolit ja tapahtumat. Elävä musiikki soi läpi koko esityksen, kertoo Tuukka Vasama.

Tarina on klassinen, supisuomalainen synkkä tarina, joka sijoittuu köyhään Kainuuseen reilu sata vuotta sitten. Odotetaan Suomen ensimmäisiä vaaleja, jossa köyhät ja naiset pääsevät ensimmäistä kertaa äänestämään. Usko siihen, että äänestämällä muutetaan maailmaa on kova.

– Tarina on kirjoitettu suurella määrällä lämpöä ja huumoria ja me koetetaan tuoda siihen molempia vielä lisää, kertoo Vasama.

– Tunnelma on hauska ja hyvä, siihen pyritään. Klovnerian keinoin.

Näytelmä liittyy olennaisesti tähän päivään – ollaan poliittisen retoriikan ytimessä.

– Nykyäänhän puhuutaan paljon vihapuheesta ja siitä, miten sanoja käytetään ja millainen on meidän maailma. Esitys sisältää myös paljon improvisaatiota, eli luomme yhteyksiä ajankohtaisiin tapahtumiin; paitsi että näytelmä käsittelee Suomen asioita, voi siinä olla vaikka analogioita Amerikan presidentinvaaleihin, kertoo Vasama.

– Eli olemme ajan hermolla ja yhdistämme tarinan elementtejä siihen, mitä tapahtuu nyt – vähän niinkuin stand upissa.

Tavoitteena on puhutella tämän päivän suomalaisia.

– Ryhmä on ollut olemassa vuodesta 2005 lähtien. Siihen kuuluu tusinan verran ihmisiä, mutta Ruuskasen Timo ja minä olemme toimineet ”duona” vuodesta 2014 ja matka jatkuu.

– Red Nose Companylla ei ole omaa näyttämöä, vaan näyttämönä on koko Suomi.

Tämän syksyn esitykset liittyvät oleellisesti Suomi100 -ohjelmaan.

– Otamme vauhtia ensi vuoteen tällä kiertueella. Juhlavuoden kiertue starttaa virallisesti tammikuussa Kansallisteatterista,kertoo Vasama.

– Pituutta esityksellä on sopivasti, eli se kestää n. 2h sisältäen väliajan. Esityksen pitää olla riittävän pitkä, että katsojat saavat rahalleen vastinetta, mutta se ei saa olla myöskään liian pitkä, sillä jos nauraa kaksi tuntia putkeen, ei sekään ole hyvä. Ainakaan terveydelle, tietää Vasama.

Punainen viiva on esitys äänestämisestä, tasa-arvosta ja politiikan mahdottomuudesta. Klovnien tulkinnassa tuska ja ahdistus korvataan komiikalla ja pop-musiikilla. Näyttelijä Tuukka Vasaman sanoin: ”Suomalainen tragedia ei ole ollut koskaan näin hauskaa.”

Klovnit tuovat Ilmari Kiannon klassikon lähelle tämän päivän katsojaa ja kysyvät tavallisen ihmisen kysymyksiä: Miten politiikka meihin vaikuttaa? Millaiset ovat vaikutusmahdollisuutemme? Onko mahdollista toimia sekä yhteiskunnan että omien lähimmäisten hyväksi? Punaisen viivan rinnalla esityksessä kulkee Kiannon uskomaton elämäntarina.

Kahden klovnin saumaton yhteispeli on hurmannut sekä yleisöt että kriitikot. Ruuskasen ja Vasaman edellinen esitys, Kari Hotakaisen romaaniin perustuva Juoksuhaudantie, on nähty jo 70 kertaa eri puolilla Suomea. Työryhmän täydentää ohjaaja Otso Kautto, kansainvälisesti tunnustetun Teatteri Quo Vadis -ryhmän perustaja, jonka ohjauksia on nähty mm. Kansallisteatterissa ja Lahden Kaupunginteatterissa.

Punainen viiva Mikkelin teatterissa 12.11. klo 19.