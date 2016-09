Principal Skinner Kivijalassa

Lynyrd Skynyrdin hengessä.

Heinola–Lahti–Mikkeli. Sillä akselilla lepää Lynyrd Skynyrd Tribute bändin Principal Skinnerin alkujuuret.

– Soitamme lähinnä 70-luvun alun materiaalia, eli ajalta ennen lento-onnettomuutta, kertoo bändin laulaja Vesa Silvennoinen.

– Bändi on ollut kasassa kymmenisen vuotta ja keikkoja tehdään melko harvakseltaan, enimmäkseen yksityistilaisuuksissa, mutta 1–2 ravintolakeikkaa mahtuu myös vuosikalenteriin.

Myös bändin koko asettaa hieman rajoituksia keikkailulle, sillä bändissä on yhdeksän jäsentä.

– Aina ei ole ihan helppo löytää kaikille tyhjää koloa kalenteriin samalle päivälle, varsinkin, kun kaikilla on jokin päiväduuni ja perheet.

– Kaikilla on aiempaakin bänditaustaa, kuten esimerkiksi Sir Elwoodin Hiljaisista väreistä tuttu Arttu Leskinen joka on rummuissa. Kitaroinnista vastaavat Pasi Luoto, Esa Nurmi ja Hannu Lampinen ja bassoa soittaa Joni Aven. Koskettimissa on Mikkelin oma poika Timo Uusiheimo. Minä vastaan lauluosuuksista ja taustalaulajia ovat Minna Heinonen sekä Kirsi Salminen, listaa Silvennoinen.

Principal Skinner tarjoilee lauantaina 3.9. Ravintola Kivijalassa Lynyrd Skynyrd covereita klassisimmillaan.

– Mukana on pari J.J. Calen biisiä, jotka kuuluvat myös Lynyrd Skynyrdin ohjelmistoon, mutta muuten puhtaasti mennään Tribute meiningillä. Ihan pakko on illan aikana varmaan soittaa mm. Freebird ja Sweet Home Alabama ja luvassa on paljon, paljon muita tuttuja kappaleita, lupaa Silvennoinen.

Nyt voi siis Kunnanmäellä laittaa buutsit vipattamaan oikein urakalla. Syvän etelän hikistä rockmeininkiä luvassa.

Lynyrd Skynyrd Tribute band Principal Skinner Ravintola Kivijalassa (Kunnanmäki 7) 3.9. klo 22 alkaen.