Ensi lauantaina 5.11. Kultuurikeskus Tempossa (Mikonkatu 23), paikalliset rokkibändit Raimond ja The Criminals esiintyvät suositussa jo 20. kerran järjestettävässä tapahtumassa; Perinteiset Pyhäinpäivän Sixties Illatsut! Luvassa rautalankaa, Beatlestä, Rollareita, Animalsia, Mersye Beatiä… kauniita lauluja Petula Clark, Peggy Lee, Dusty Springfield, The Shirelles, The Ronettes…

Raimond esiintyy ja soittaa nykyisin vuoden 1967 alkuperäisessä kokoonpanossa Kirsti ”Kipa” Örn laulusolisti, Heikki” Uge” Ursin kitara/ laulu, Raimo ”Rape” Härkönen kosketinsoittimet/ laulu, Heikki ”Juikki” Juurinen bassokitara/laulu sekä Antti ”Andy” Seppälä rummut.

Bändin ensimmäinen julkinen esiintyminen oli toukokuussa 1966 tekstiilitavaratalo Valioasussa nuorison muotinäytöksessä. Yhtye sai keikkapalkkioksi esiintymisasut- paidat ja kukkahousut. Mikkeliläiset nuoret ottivat yhtyeen pian omakseen ja keikkoja piisasi! Raimond esiintyi mm. usein koulujen konvissa ja lähialueen tanssipaikoissa. Vuoden 1966 aikana tehtiin peräti 38- keikkaa! Kauimmat keikkamatkat suuntautuivat Lappiin. Raimond Show” kiersi Lapissa kahden viikon ajan.

Raimond on huomioitu myös kuvin ja tekstein teoksessa ”Jee, jee jee-suomalaisen rockin historia”. Bändi aiheutti keikoillaan Lapissa ”lievää” hysteriaa tyttöfanien joukossa, olivathan kundit ”etelästä”. Raimond esiintyi usein silloisten Suomen suosituimpien bändien mm. Pepe Willberg & Jormas, Topmost ja The Blues Sectionin kanssa Mikkelin Urheilutalolla sekä Työväentalolla (nykyinen Kulttuurikeskus Tempo). Bändi järjesti jo vuonna 1966 mikkeliläisille ja lappeenrantalaisille nuorille Saimaalla ensimmäiset kolme höyrylaiva- ”pop-risteilyä” Mikkelistä Puumalan Pistohiekalle sekä Lappeenrannasta Suur -Saimaan lomakylään. Bändi vuokrasi risteilyjään varten laivat, s/s Mikkelin II ja s/s Sinikolmion. Risteilyn aikana bändi esiintyi laivoilla ja perillä tanssilavoilla.

The Criminalsin taru alkoi PYP:n ruokalassa, jossa pojilla oli ensimmäinen harjoituskämppä vuonna 1962. Jonkin aikaa trenattiin Helaman Hanskin vintillä ja tällöin tehtiin myös ensimmäiset keikat. Yhtye aloitti toimintansa Mikkelissä vuonna 1962. Yhtye oli tuohon aikaan yksi ensimmäisistä koko Suomessa – varsinaisia nuorten muodostamia bändejä ei juuri silloin vielä ollut. The Criminals koostui kokonaan koululaisista – opettajien harmiksi. Monet pitivät tuohon aikaan rockin soittamista jopa syntinä tai ainakin koululaiselle sopimattomana touhuna.

Heikki Oikkonen hankki Criminalseille muutaman keikan, mutta suurimman osan kaverit hommasivat itse. Bändi esiintyi usein myös muiden artistien ja bändien kanssa – kun Jim Pembroke tuli nuorena englantilais-rokkarina Suomeen, The Criminals oli häntä säestämässä. Jussi Raittinen esiintyi useasti bändin solistina ollessaan Mikkelissä armeijassa. Bändi keikkaili myös Renegadesin kanssa eri puolella Suomea. Kohokohdaksi muodostui kaksi TV-esiintymistä.

The Criminals tänään: Kari Komonen basso, koskettimet ja laulu, Risto Nuutinen kitara ja laulu, Tapani ”Tappi” Heiskanen rummut ja laulu, Heikki ”Uge” Ursin kitara ja laulu, Hanski Helama soolokitara ja laulu.

Perinteiset Sixties Illatsut 5.11. Kulttuurikeskus Tempossa. Show Time klo 20 Liput vain 10e.