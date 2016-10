Pepe Ahlqvist & Rolling Men Päämajalla

Päämajan kuumalle esiintymislavalle nousee 60 v. juhlavuottaan viettävä suomibluesin harmaa eminenssi Pepe Ahlqvist. Kesä- ja syksy ovat pitäneet miestä kiireisenä juhlavuodeksi kootun H.A.R.P. yhtyeen sekä uuden kokoelmalevyn ’’One Day Less, One Day More’’ tuoman julkisuuden johdosta. Allakkaan on kuitenkin saatu raivattu sen verran tilaa, että Ahlqvist nähdään Mikkelissä tasokkaan Rolling Men yhtyeen vieraana huikeassa Päämajan bluesillassa. Rolling Menissä soittavat Kapa Montonen kitara ja laulu, Make Järvinen huuliharppu ja laulu, Juho Puikkonen basso ja Timo Laatikainen rummut.

Euroopalaiseen blueseliittiin kuuluva tuusulalainen Ahlqvist (s.4.7.1956) on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu bluesmuusikko. Neljäkymmentä vuotta kestäneellä urallaan hän on esiintynyt lukuisien legendaaristen bluesartistien kanssa. Ahlqvistin upeat ja menestyksekkäät äänitteet sekä vuosien varrella heitetyt yli 5 000 keikkaa ovat taanneet vakaan suosion läpi vuosien.

Pepe Ahlqvistia pidetään lahjakkaana ja persoonallisena laulaja-lauluntekijänä, kitaristina ja huuliharpistina. Hän aloitti uransa 60-70 lukujen vaihteessa keikkailemalla koulubileissä Lahti-Nastola-akselilla. 1970-luvun puolivälissä alkoi yhteistyö Chicago Overcoatin kanssa legendaarisen Love Recordsin suojissa, josta tie johti hedelmälliseen yhteistyöhön Fazer/Warnerin kanssa. 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa Pepe ja hänen bändinsä tuohon aikaan H.A.R.P. levyttivät useita hienoja albumeja.