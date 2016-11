Pankit kutsuvat yhteistyössä katsomaan Tuntematonta Sotilasta

Osuuspankki Suur-Savo ja Oma Säästöpankki haluavat kutsua kaupunkilaiset katsomaan Mikkelin Teatterin Tuntematonta sotilasta perjantaina 2.12 klo 19.

Lippuja voi noutaa pankkien konttoreista torstaina ja perjantaina 1. ja 2.12 klo 10-16.30 välisenä aikana. Molemmat konttorit jakavat 100 lippua/konttori (2 per henkilö).

Lippuja voi hakea:

Osuuspankki Suur-Savo, Porrassalmenkatu 19

Oma Säästöpankki, Hallituskatu 3

Tuntematon Sotilas on Mikkelin Teatterin Suomi 100 -juhlanäytös.

Tuntemattomassa sotilaassa marssitetaan lavalle noin kymmenkunta hahmoa, jotka yksin tai yhdessä ovat teokselle keskeisissä tilanteissa.

Suuri tarina on saanut kertojakseen ja eisttäjäkseen lahjakkaan näyttelijän Janne Kyyhkysen. Hän käsittelee aihetta laajasti ja tunteita koetaan aina pelosta huumoriin. Hän on lukenut Tuntemattoman sotilaan ensimmäisen kerran 12-vuotiaana. Siitä lähtien kirja on kulkenut hänen mukanaan.

Dramatisointi ja ohjaus Samuli Reunanen. Rooleissa Janne Kyyhkynen. Kesto noin 1 t 30 min. Esityksessä ei ole väliaikaa.