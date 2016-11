Päivänpaistetta 36 vuotta

Mistä se kaikki oikein lähti?

– Kaarina oli kotirouva ja lapset jo sen ikäisiä, että tekemistä piti saada, kertoo Risto Huuskonen.

– Eräs tuttu pyöritti luontaistuoteliikettä ja ilmoitti, että hänen teki mielensä mennä lihatiskille töihin. Mietittiin hetki ja todettiin, että tämä on se meidän juttu.

Ilmoituksia laitettiin lehteen pari kertaa viikossa ja kauppa kävi.

– Meillä oli luomuporkkanaa ja luomuleipää, kananmunia ja jossain vaiheessa pähkinöitä ja kuivattuja hedelmiä. Hankintatukku, Reformi ja Vogel oli silloin tavarantoimittajia, kertoo Kaarina Huuskonen.

– Leipää tuli kerta viikkoon Leipävakasta, mutta sitten omistajat vaihtuivat ja leipä tuli Siiskoselta. Kun Siiskonen laajenti toimintaansa, leivän myynti raukesi siihen, sillä oman viljan käyttäminen meidän leivissä ei enää onnistunut. Hunaja oli myös yksi tuote, jota lähituottajilta tuli meille myyntiin.

Nyt pariskunnan tytär, Irina Ravantti pyörittää Luontaistuote Päivänpaistetta.

– Silloin ennen ruokapuolta oli melko paljon, mutta nyt samoja asioita tarjotaan vähän siellä ja täällä, kertoo Irina.

– Kun minä siirryin yrityksen puikkoihin, aika oli ravintolisien ja vitamiinien.

Nyt ollaan taas palaamassa luomuruokaan ja ollaan kiinnostuneita ruoan alkuperästä ja tuotantoketjusta.

– Lähituottajia kannattaisi suosia. Kuten myös kaikessa muussakin pitäisi ajatella niin, että kotimaista ja lähituotantoa. Saataisiin verorahat pysymään tässä omalla alueella ja myös työpaikat säilyisivät.

Isot ketjut vievät kivijalkakaupoilta asiakkaita.

– Olemme yksityinen yrittäjä ja viime aikoina on ollut melkoisia haasteita. Oman 20 vuoden yrittäjäkokemuksellani en ole vielä nähnyt tällaista aikaa, sanoo Irina

– Kuluttajat ovat hyvin varovaisia- mikä siihen on syynä, sitä on vaikea sanoa.

– Jos tavara ei liiku, ei myöskään kannata pitää isoja varastoja. Kuitenkin kaikki on tilattavissa. Meiltä saa kaupanpäälle asiantuntevaa opastusta tuotteiden käytöstä ja niiden vaikutuksista.

– Omasta hyvinvoinnista kannattaa pitää huolta aina. Itselläni tässä ajassa hyvin on toimineet esimerkiksi vitamiini- ja hivenainemittaukset. Nopeasti teen analyysin, missä mennään ja mitä pitäisi lisätä ja mitä vähentää.

Ravantilla on myös asiantuntemus luontaistuotteiden ja lääkkeiden yhteisvaikutuksesta.

Jostain on kantautunut korviin puheita, että Päivänpaiste lopettaisi?

– No ei olla lopettamassa, sanoo Irina.

– Liikeen perustamisesta tulee 1.12. kuluneeksi 36 vuotta ja silloin klo 9–17 tarjoillaan torttukahvit – kuten tarjottiin 36 vuotta sitten.