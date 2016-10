Otavan koulutilalla larpataan vainottuja velhoja

Otavan koulutilalla järjestetään 20-23.10 Life Beyond: Vihaan kyllästynyt- liveroolipeli. Noin neljänkymmenen osallistujan tapahtuma käsittelee poliittista vainoa, sotaa ja syrjäytymistä modernin fantasialarpin keinoin.

Järjestäjätiimillä on takanaan kymmenen vuoden liveroolipeli-kokemus, mutta tänä vuonna tapahtuma siirtyy ensimmäistä kertaa Otavaan. Yhteistyötä on tehty paikallisten asukkaiden ja Otavan Koulutilan Ystävät-yhdistyksen kanssa, ja osallistujia saapuu ympäri Suomen – osa Rovaniemeltä asti.

Tapahtuma alkaa torstai-iltana ja kestää sunnuntaihin asti. Käytössä on sotilas-asuja, muovisia miekkoja ja muita erikoisia asusteita, mutta taistelemista pelissä ei ole juurikaan tiedossa. Pääasiana ovat tarinan hahmojen väliset ihmissuhteet ja poliittinen tilanne, sekä tietysti taikuus ja mystiikka, joita mallinnetaan erilaisilla pelillisillä tekniikoilla.

Järjestäjien toiveena on, että osallistujiin ei kiinnitettäisi erityistä huomiota. Tarina kertoo unohdetuista ihmisistä, joten parhaiten jutussa voi leikkiä mukana teeskentelemällä, ettei näitä kummallisesti pukeutuvia henkilöitä ole olemassa lainkaan. Kysymyksiin saa vastauksia järjestäjien sähköpostista.

Yhteystiedot enterlifebeyond@gmail.com , viestintävastaava Ville Pelkonen 040 5187296.