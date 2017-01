Oppilaitospastori on läsnä opiskelijoiden arjessa

Mikkelissä oppilaitospastorina työskentelevän Jaana Pietiläisen työssä parasta on kohtaamiset ihmisten kanssa.

– Olen kiitollinen, että saan olla pätkän verran osa monen eri ihmisen tarinaa.

Pietiläisellä tulee tänä vuonna täyteen kymmenen vuotta oppilaitospastorina. Joulun alla pastori sai arvovaltaisen tunnustuksen työstään, kun hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen nimitti Pietiläisen rovastiksi.

– Nimitys tuntuu hyvältä. Se osoittaa arvostusta tällaista kirkon erityistyötä kohtaan, iloitsee Pietiläinen.

Oppilaitospastori toimii Mikkelin alueella neljässä oppilaitoksessa: Etelä-Savon ammattiopistossa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Suomen Nuoriso-Opistolla sekä Mikkelin yliopistokeskuksessa. Tuore rovasti kertoo olevansa kaikkia varten.

– Palvelen ja autan jokaista, joka apuani tarvitsee. Olen siis sekä opiskelijoita että oppilaitosten henkilökuntaa varten, muistuttaa Pietiläinen.

Leijonan osa oppilaitospastorin työajasta kuluu kuitenkin opiskelijoiden parissa.

– Tärkein tehtävänäni on olla läsnä. Tapaan opiskelijoita sekä virallisilla päivystysajoillani että epämuodollisissa tilanteissa kuten kahvitauoilla, kertoo Pietiläinen.

Kuukaudessa pastorilla on kymmeniä kohtaamisia, joista kymmenkunta niin sanottua pidempiaikaista asiakassuhdetta.

– Toivon, että kynnys tulla luokseni on mahdollisimman matala. Niin pientä asiaa ei ole, mitä ei voisi kanssani jakaa. Kukaan ei ole koskaan tullut luokseni turhan takia.

Vaikka oppilaitospastorilta haetaan apua erityisesti elämän kriisitilanteissa, kokee Pietiläinen tekevänsä iloista työtä. Rovastin mukaan suurimmalla osalla opiskelijoista asiat ovat hyvin: opiskelut sujuvat ja elämässä on tärkeiden ihmisten turvaverkko. Nuorten yksinäisyys vetää oppilaitospastorin kuitenkin mietteliääksi.

– Yksinäistä ei aina oikein tiedä miten auttaa parhaiten.

Haasteellisinta oppilaitospastorin tehtävässä on työn rajaaminen. Neljässä oppilaitoksessa Pietiläisen laumaan kuuluu yhteensä 6 000 ihmistä.

– Välillä koen huonoa omaatuntoa, kun en voi olla kaikkialla. Ei tässä muuta voi kuin olla täysillä mukana siinä missä on, pohtii Pietiläinen.

Oppilaitostyön lisäksi Pietiläisen tehtäviin kuuluu tehtäviä seurakunnan kansainvälisyystyöstä. Pastori pitää kerran kuussa Tuomiokirkon kryptassa englanninkielistä jumalanpalvelusta. Pietiläinen korostaa, että hän on kaikkia varten myös kansainvälisyystyössä. Hänen luokseen voi tulla minkä uskonnollisen vakaumuksen kanssa tahansa.

Pastorin vapaa-ajan täyttää mukava arkinen tekeminen perheen kanssa. Kesäviikonloput kuluvat perheen kesämökillä ja talviaikaan rovasti nauttii kirjojen lukemisesta. Pietiläinen on innostunut myös vanhojen huonekalujen kunnostuksesta.

– Huonekaluja kunnostaessa täytyy ensin ottaa muutama vanha kerros pois, ennen kuin pintaa voi laittaa uutta. Tämä sama pätee monella tavalla myös elämän eri käänteissä. Vanhasta pitää osata irrottautua, että saa tilaa uudelle.