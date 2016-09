Opastettu puistokävely Otavan koulutilalla

Aikamatka historiasta nykypäivään.

Otavan koulutilan ystävät ry järjestää sunnuntaina syyskuun 4. päivänä klo 14 alkaen puistokävelyn, jossa perehdytään perinteikkään oppilaitoksen historiaan tutustumalla alueen monipuoliseen puulajistoon. Luvassa on kaikelle kansalle tarkoitettu antoisa ja virkistävä tapahtuma.

Yli 150 vuotta toimineen Otavan koulutilan alueelle saapuvaa tervehtivät ensimmäiseksi juhlava tammirivistö ja jättimäinen saarni. Myös amerikanjalava sekä hulppea douglaskuusi kuuluvat alueen puustoon. Kiinnostavia ovat lisäksi monet ajanjaksot kokenut yli satavuotias lehmus sekä japaninsiipipähkinä ja eksoottinen punalehtikoivu. Vaikuttavimpia alueen kokonaisuuksia on Puulaveden rantaan viettävä jyhkeä lehtikuusikuja.

Puistokävelyn vetäjä ja asiantuntija on mm. Otavan koulutilalla pitkän uran tehnyt puutarhaopettaja Markku Loippo. Hän perehdyttää kuulijansa puustoon ja samalla Otavan koulutilan historiaan. Luvassa on kiehtovia tarinoita.

Puistokävely on tarkoitettu jokaiselle asiasta kiinnostuneelle. Ennen kävelykierrokselle lähtöä kokoonnutaan sunnuntaina 4.9.2016 klo 14 Museokahvila Alfredina tunnetun vanhan vilja-aitan tuntumassa, osoite Röppääntie 20 (kerrostalojen vieressä). Perisuomalaiseen tapaan puistokävelyn jälkeen on tarjolla kahvia ja koulutilan omenoista valmistettua piirakkaa. Kävelytapahtumaan on vapaa pääsy.