Olli Mustonen kolmoisroolissa Saimaa Sinfonietta -konsertissa

Saimaa Sinfonietta -konsertin Must on Saimaa, tulee johtamaan kansainvälisesti tunnetuimpiin suomalaisiin pianotaiteilijoihin lukeutuva Olli Mustonen keskiviikkona 21.9. klo 19 konserttitalo Mikaelissa. Mustonen esiintyy myös pianosolistina sekä säveltäjän roolissa. Avausnumerona kuultava Mustosen Triptyykki sai kantaesityksenä tämän vuoden alkupuolella. Mozartin pianokonserton nro 21 ihastuttava toinen osa on jäänyt elämään yhtenä klassisen musiikin tunnetuimmista jalokivistä. Konsertin päättää Beethovenin mukaansa tempaava seitsemäs sinfonia.

Olli Mustosen persoonassa toiminta pianistina, kapellimestarina ja säveltäjänä yhdistyy kokonaisvaltaiseksi muusikkoudeksi harvinaisella tavalla. Mustonen vierailee säännöllisesti maailman keskeisillä konserttilavoilla niin omin soolokonsertein kuin yhdessä huippuorkestereiden kanssa. Omassa sävellystyössä keskeisellä sijalla ovat viime vuosina olleet orkesteriteokset. Lisäksi hänen levytystuotanto on laaja ja on huomioitu useilla palkinnoilla, kuten esimerkiksi Edison- ja Gramophone-palkinnoilla.

Mustonen on palkittu Suomen kulttuuriministeriön Suomi-palkinnolla ja hänelle on myönnetty Suomen Leijonan ritarikunnan Pro Finlandia -mitali vuonna 2003.

Saimaa Sinfonietta – Must on Saimaa konsertti Mikaelissa ke 21.9. klo 19 (Sointukatu 1). To 22.9. klo 19 Lappeenranta-sali. Yhteistyössä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa. Kapellimestari, pianosolisti Olli Mustonen. Taiteilijavartti klo 18.30.