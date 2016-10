Nuorten Jukola suunnistetaan vuonna 2020 Mikkelissä

Nuorten suunnistajien suurviesti, Nuorten Jukola, järjestetään vuonna 2020 Mikkelissä. Nuorten Jukolan johtoryhmä on myöntänyt tapahtuman järjestelyoikeudet suunnistusseura Naville. Vuoden 2019 oikeudet myönnettiin samalla Turun Suunnistajille.

– Kummankin järjestäjän kilpailukeskukset ja -maastot soveltuvat hyvin nuorten suunnistustapahtumaan ja molemmilla järjestäjillä on vahvaa kokemusta kilpailujen järjestelyistä, toteaa Nuorten Jukolan johtoryhmä valintaperusteissaan.

Kokemusta Mikkelistä tosiaan löytyy, sillä Navi järjesti varsinaisen eli aikuisten Jukolan viestin vuonna 2009.

– Järjestelyorganisaatio on jo aiemmista kilpailuista hyvällä pohjalla, mutta vastuuta jaetaan ja nuoret halutaan mukaan vastaamaan järjestelyistä entistä vahvemmin, kertoo Mikkelin Nuorten Jukolan kilpailunjohtaja Niina Liukkonen.

– Nuorten Jukolassa, kuten Navin muissakin kisoissa, nuoret tullaan ottamaan mukaan vastuutehtäviin kisälli-periaatteella. Tavoitteena on, että vuonna 2020 seuran ja kaupungin nuoret voidaan nähdä toteuttamassa jo lähes koko kilpailu.

Pääratamestarina Nuorten Jukolassa 2020 toimii Juhani Sihvonen.

Ennen Nuorten Jukolaa Navi järjestää helmikuussa 2017 hiihtosuunnistuksen SM-sprintin ja syyskuussa 2018 suunnistuksen pitkän matkan SM-kilpailut. Hiihtosuunnistuskilpailuun odotetaan noin 700 kilpailijaa ja pitkän matkan kisaan noin 1200 kilpailijaa.

Nuorten Jukola on maailman suurin suunnistuksen nuorisoviesti. Siinä kilpailee vuosittain noin tuhat suunnistajaa. Seurajoukkueiden lisäksi viestiin voivat osallistua pienten seurojen yhdistelmäjoukkueet sekä koulujen, partiolaisten ja muiden yhdistysten joukkueet.

Viestissä on seitsemän osuutta, jotka on jaettu eri ikäryhmille. Nuorimmat suunnistajat ovat 11-vuotiaita ja vanhimmat 18-vuotiaita. Tapahtuma on perustettu vuonna 1986 ja sen osuusjaottelu on pysynyt pääosin alkuperäisessä muodossaan.

Kuten aikuistenkin Jukola, myös Nuorten Jukola kiertää ympäri Suomea. Tänä vuonna se järjestettiin Raaseporissa ja ensi vuonna Nuorten Jukola suunnistetaan Porvoossa OK Trianin järjestämänä. Vuoden 2018 viestin järjestää Saarijärven Pullistus.