Noin neljäsosa suomalaisista harrastaa sijoittamista

Mikkelin kansalaisopisto järjestää helmikuun alussa tiiviin Sijoita tuottavasti -peruskurssin. Kurssi pidetään helmikuun ensimmäisessä viikonvaihteessa ja sen kesto on 16 oppituntia. Kurssilla perehdytään sijoittamisen perusasioihin kuten rahastosijoittamisen perusteisiin, markkinanäkemyksen muodostamiseen, sijoitusten kohdentamiseen, osakkeiden valintaan yritysten tulosseurannan avulla, korkosijoittamiseen, yrityslainoihin ja osakekauppaan. Kurssiin kuuluu yhteisten sijoitusongelmien pohtimisen lisäksi sijoittajan strategisen ajattelun arviointia.

Kouluttajana toimii DI Tapio Haavisto Suomen sijoittajaopastus Oy:stä. Hänellä on 16 vuoden kokemus ammattisijoittajana ja hän on pitänyt arvionsa mukaan runsaat 50 vastaavaa kurssia Suomessa ja pari ulkomailla. Osallistujien määrä ylittä jo nyt 700 henkilöä. Haavisto on kirjoittanut myös e-kirjan rahastosijoittamisesta vuonna 2015 ja sitä voi pyytää kirjastoista lainattavaksi. Kirjan nimi on Löytöretki rahastomaailmaan.

Runsas miljoona suomalaista harrastaa sijoittamista arvopapereihin eri muodoissa. Suuri osa on rahastosijoittajia, mutta monet sijoittavat myös osakemarkkinoille. Sijoittajien kokonaismäärän voidaan arvioida olevan noin 1,2 miljoonaa eli lähes neljäsosa kansalaisista. Nykyaikaisen ihmisen elämän hallintaan kuuluu olennaisesti sekä säästäminen että myös taito sijoittaa rahansa tuottavasti yhteiskunnan hyödyksi.

– On valitettavaa se, että sijoittamista ei opeteta kouluissa, ei edes talousalan kouluissa. Tässä olisi haastetta koululaitokselle nykyihmisen varustamisessa tietojen hankintaan arkielämän todellisia tarpeita varten, sanoo kurssin kouluttaja Tapio Haavisto.

Sijoittaminen kotimaan markkinoille on nykyään helppoa hyvien internetyhteyksien ja arvopaperivälittäjien edullisten nettipalvelujen vuoksi.

– Kaupankäynnin taidot voi kuka tahansa oppia melko pienellä vaivalla, mutta pelkkä tekninen osaamien ei riitä markkinoilla menestymiseksi. Tiedonsaanti suomalaisista yrityksistä ja niiden menestyksestä on nopeastikin opittavissa, jos pääsee mukaan hyvälle sijoittamisen peruskurssille, Haavisto toteaa.

– Markkinoilla pärjääminen edellyttää talouden ja sijoittamisen perustietoja ja sen lisäksi melkoista paneutumista asiaan. Ilman tietoa sijoittava henkilö on samassa tilanteessa kuin kartatta ja kompassitta metsässä harhaileva marjastaja. Toisaalta osaavan sijoittajan opiskelu palkitaan vähintään kerran vuodessa, kun yritykset jakavat osinkoja. Monista harrastuksista sijoittaminen lienee niitä harvoja, joissa harrastus palkitaan rahallisesti tuottojen muodossa.

Sijoittaminen on melko vaativaa puuhaa, jos aikoo siinä menestyä. Harva ihminen pärjää pelkästään omilla tiedoillaan ilman ulkopuolista apua. Kannattaa tutustua alan kirjallisuuteen, tutkia internetin sijoittajasivuja, hakeutua koulutukseen ja samanhenkisten seuraan. Varsinkin aloittelijan kannattaa käyttää ammattilaisen apua, niin että saa voi saada harrastuksesta parempaa tulosta.

Kansalaisopiston kurssille voi ilmoittautua opiston internetsivujen kautta tai ottamalla yhteyttä opiston toimistoon, puh. (015) 194 2929. Kurssi maksaa 65 euroa.